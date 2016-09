Resident Evil 7: Interview mit Produzent Kawata

Auf der Gamescom 2016 war natürlich auch der Produzent von Resident Evil 7, Masachika Kawata vertreten. In einem Interview hat er einige brennende Fragen der Community beantwortet und stellt noch einiges an Gameplay in Aussicht.

Resident Evil 7 ist in vielerlei Hinsicht eine Art Neustart für Capcom, aber auch eine Rückkehr zu den Wurzeln der Horror-Reihe. Der japanische Publisher möchte den Fans genau das bieten, was sie sich gewünscht haben. Und wie ihnen das gelingen will, hat er in einem Interview auf der Gamescom 2016 durchblicken lassen. Natürlich verrät Kawata nicht allzu viel, denn seiner Meinung nach sind Spoiler vor allem bei Horror-Spielen fatal. Dem können wir nur zustimmen, trotzdem hat er natürlich einiges Interessantes über das Spiel zu sagen.

Überraschend positive Rückmeldung

Grusel-Freunde, die schon seit dem ersten Spiel mit von der Partie waren, haben live miterlebt, wie die Serie ihre Höhen und Tiefen durchlebt hat. Es war der Versuch sich „veränderten Spielgeschmäckern anzupassen und frische Spielelemente einzuführen“, so Kawata. Im siebten Teil der Reihe erwartet uns wieder ein nagelneues Element, nämlich die Ego-Perspektive. Kawata selbst spricht dabei von einer „drastischen Neuausrichtung“. Offenbar war Capcom deshalb auf alles gefasst, doch die Reaktionen der Fans waren überraschend positiv.

Eine breite Gameplay-Palette

Nachdem die ersten zwei Demos ein recht langsames Spielerlebnis boten, kam bei den fleißigen Spielern natürlich auch die Frage auf, ob man sich darauf einrichten müsse, dass das gesamte Spiel den Fokus auf solche Elemente legt. Viel schleichen, viel erforschen und viel verstecken. Kawata weißt darauf hin, dass die Demos selbstverständlich noch nicht alles gezeigt haben, was das finale Spiel zu bieten haben wird, sondern mehr einzelne Aspekte des Gameplays präsentieren sollten.

Der Resident Evil-Produzent lässt aber auch durchblicken, dass das Survival-Element ausgeprägt ist. Wir als Spieler müssen mit stark limitierten Ressourcen und einem begrenzten Inventar auskommen und versuchen, das Beste aus unserer Situation zu machen. Natürlich müssen wir auch auf Action-Elemente nicht verzichten.

Wenn ihr wollt, könnt ihr euch das gesamte Interview auch einmal selbst anschauen und hören, was der gute Mann sonst noch so zu sagen hatte. Capcom Germany hat das Ganze netterweise auch mit deutschen Untertiteln versehen.

Resident Evil 7 kommt am 24. Januar 2017 auf den Markt. Spielen könnt ihr den neuen Horror-Titel auf PlayStation 4, Xbox One und dem heimischen Rechner. Ihr seid euch nicht ganz sicher, ob euer PC das schafft? Hier haben wir die minimalen und empfohlenen Systemvoraussetzungen für euch.

Was haltet ihr von der Ego-Perspektive? Findet ihr, dass das eine spannende Neuerung für die Resident Evil-Reihe ist oder ist das eher nicht so euer Ding? Schreibt eure Meinung dazu gerne mal in die Kommentare!