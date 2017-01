Resident Evil 7: Play Anywhere- Titel bestätigt

Schon seit längerer Zeit schwirren viele Gerüchte über Resident Evil 7 im Netz herum. Eines davon wurde nun von offizieller Seite bestätigt. Microsoft kündigte nun an, dass das Xbox Play Anywhere-Programm auch Resident Evil 7 umfasst.

Resident Evil 7 – Play Anywhere -Titel

Nun ist es offiziell! Wie das Oberhaupt Phil Spencer schon in den vergangenen Wochen und Monaten bekanntgab, ist seit einiger Zeit geplant, auch Third-Party-Titel mit in das Programm aufzunehmen. Schlussendlich konnte Microsoft sich dazu durchringen, den Plan in die Tat umzusetzen. Mit dem ersten prominenten Studio, welches kein geringeres als Capcom ist, möchte Microsoft „Resident Evil 7“ ins Programm mit aufnehmen. Das japanische Games-Studio Capcom gibt damit allen Resident Evil 7-Spielern, welche nicht auf der PlayStation spielen, die Möglichkeit in den Genuss des Play Anywhere-Features zu kommen.

Was ist Play Anywhere

Falls ihr noch nie etwas von Play Anywhere für die Xbox und Windows gehört habt, erklären wir euch kurz die Features: Für alle Xbox und PC Spieler bietet Microsoft seit einiger Zeit an, dass Titel kostenlos auf mehreren Plattformen gespielt werden können. Ihr erwerbt also ein Spiel via Xbox Live oder im Windows Store und erhaltet dann die Möglichkeit dieses auch auf der anderen Plattform kostenfrei herunterzuladen. Play Anywhere übernimmt beispielsweise auch eure Spielstände und Multiplayer-Server. Falls ihr also gerade einmal nicht die Möglichkeit habt, euren Lieblingstitel auf der Xbox zu zocken, könnt ihr ganz bequem an den PC wechseln – und umgekehrt.

Wie auch für die PlayStation, ist der Launch des Titels für die Xbox und Microsoft Windows 10 am 24.Januar geplant.