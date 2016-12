Resident Evil 7: Schock-Trailer und „Midnight“ Demo

Resident Evil VR-Demo Update „Midnight“ sorgt erneut für Gänsehaut

Für alle Horror-Fans stellt Capcom am Wochenende eine finale Demo von „Resident Evil 7“ mit einem Update zur Verfügung. Die Erweiterung „Midnight“, für den Teaser „Beginning Hour“, eröffnet euch neue Wege im Anwesen der Bakers und schaltet euch neue Spielinhalte frei. Doch das ist nicht alles, denn die neue Demo ist nun auch mit dem PlayStation Virtual-Reality-Headset spielbar und bietet allen PS4 Pro-Besitzern eine 4-K Auflösung. Die komplette Demo geht ab dem 9. Dezember auch für die Xbox One und am 19. Dezember für den PC an den Start.

Resident Evil 7: Biohazard – Nichts für Schwache Nerven

Zudem wurde ein neuer Trailer zu „Resident Evil 7 Biohazard“ veröffentlicht. Dieses Appetit-Schmankerl zur Adventzeit bietet euch einen weiteren Einblick in das Horror-Spiel, in dem ihr in die Haut des Hauptcharakters Ethan Winters schlüpft. Ihr begebt euch in einer verlassenen, zwielichtigen Plantage auf die Suche nach eurer verschwundenen Frau. Der Trailer soll euch schon einmal einen kleinen Vorgeschmack auf die kommenden Schocker geben. Die kurzen, verstörenden Szenen sorgen auch bei erfahrenen Veteranen der Titel-Serie für schlottrige Knie und Gänsehaut.

Das neue Schocker-Meisterwerk erscheint am 24. Januar 2017 für die PlayStation 4 mit VR Unterstützung und mit 4K-Support für die PlayStation 4 Pro. Auch Xbox One und PC-Zocker werden noch am gleichen Tag mit der ungeschnittenen Version bereichert.

Capcom selbst sagte über Resident Evil 7 Biohazard:

Resident Evil 7 Biohazard verkörpert die ikonischen Spielelemente, die den Begriff “Survival Horror” vor 20 Jahren definiert haben. Die Spieler können, zum ersten Mal in der Resident Evil-Reihe, die Erfahrung aus der Egoperspektive erleben. Das Spiel bewegt sich mit langsamer Erkundung, cleveren Puzzles und einer beängstigenden Atmosphäre zurück zu den Ursprüngen der Serie. Das klassische begrenzte Inventarsystem feiert ebenfalls eine Rückkehr, und zwingt die Spieler dazu, stets abzuwägen, was wichtig genug ist, um mitgenommen zu werden – kann man jemals zu viele Heilkräuter haben? Resident Evil 7 Biohazard liefert ab dem 24. Januar 2017 eine verstörend realistische Erfahrung für PlayStation 4 (inkl. kompletter PlayStation VR-Unterstützung), Xbox One und PC (via Steam und Windows 10 Store), welche eine neue Ära des Horror-Entertainments definieren wird.

Der neue Trailer zu Resident Evil 7 Biohazard: