Resident Evil 7: Zwei neue Teaser-Videos veröffentlicht

Zum Anlass von Halloween, veröffentlichte Capcom noch zwei weitere Trailer zu Resident Evil 7. Neben den durchaus gelungenen Lichteffekten zeigen die Trailer vor allem die Möglichkeit, im Spiel Gegenstände genauer zu betrachten. Dies ermöglicht, wie der erste Trailer zeigt, neue Interaktionsmöglichkeiten mit den Gegenständen in der Spielwelt. Im ersten Teaser kann man durch das genaue Betrachten einer Schatulle diese öffnen. Was darin verborgen ist, werden wir am 24. Januar 2017 erfahren. Dann erscheint das Spiel für die Xbox One, PlayStation 4 und den PC.

Derzeitiger Stand und Release-Bedingungen von Resident Evil 7

Einen ersten Eindruck vom Spiel kann man sich übrigens jetzt schon mit der offiziellen Demo “Kitchen“ machen. Zum Spielen wird allerdings zwingend ein PlayStation VR-Headset und eine PlayStation Plus Mitgliedschaft benötigt. Wer will, kann auch die Vollversion von Resident Evil 7 mit PlayStation VR spielen. Da Capcom vor kurzem angekündigt hat, dass das Spiel zu 90% fertig gestellt ist, wird sich am Release-Datum, der für den 24. Januar 2017 festgelegt ist, wohl nichts mehr ändern. Zum Release wird das Spiel vollkommen ungeschnitten in Deutschland erscheinen. Demnach bekommt es eine USK 18 Wertung.

