Resident Evil Revelations: Klassiker erscheint im Herbst für PS4 und Xbox One

Spielerische Offenbarung oder aufgewärmte Nostalgie? Capcom hat angekündigt, den beliebten Ableger der Horror-Serie erneut über die Bildschirme der Spieler zu jagen, denen der Schock von Resident Evil 7 noch in den Knochen sitzt. Revelations soll im Herbst 2017 für die neueste Konsolengeneration erscheinen.

Fünf Jahre ist es her, dass die Survival-Horror-Offenbarungen zum ersten Mal den staubigen Keller verließen und für reichlich Schockmomente sorgten. Im Januar 2012 konnte sich die Spielerschaft unvorbereitet in die Story rund um die italienische Stadt Terragrigia und den mediteranen Zombie-Albtraum stürzen – Jill Valentine und Chris Redfield immer an ihrer Seite.

Nach dem Hype um Survival-Horror, der dank der Baker Family aus Resident Evil 7 neu entfacht wurde, hat Capcom nun enthüllt, dass bereits im Herbst dieses Jahres mit der Veröffentlichung von Resident Evil: Revelations zu rechnen sei. – aufpolierter Look und eine überarbeiteten Spielmechanik inklusive?

Resident Evil Revelations is coming to PlayStation 4 and Xbox One physical and digital (NA and EU) Fall 2017! More information coming soon. pic.twitter.com/RnhFbk3xvE

— Resident Evil (@RE_Games) 13. März 2017