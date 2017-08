Resident Evil Revelations: Xbox, PS4 und Switch Release

Die Neuauflage im August

Resident Evil Revelations erhält diesen Monat noch Einzug in den Xbox Live Marktplatz und den PlayStation Store. Ende des Jahres dürfen sich Switch Spieler über die Umsetzung beider Teile freuen.

Kaum haben wir darüber berichtet, dass Capcom noch weitere Pläne für die Switch hat, bekommen wir sie auch schon präsentiert. Der erfolgreiche Resident Evil-Ableger soll am Ende des Jahres auf der Hybrid-Konsole erscheinen. Dort könnt ihr gleich beide Teile des Revelations-Duos erwarten. Xbox One-Spieler und PS4-Gamer erwarten bereits seit geraumer Zeit die neu aufgelegte Version. Der zweite Teil der Reihe ist schon eine ganze Weile im Store erhältlich und nun bekommen wir endlich die Vorgeschichte. In dieser Version werden uns alle bisher separat käuflich erwerbbaren Bonusinhalte als gottgegeben versprochen. Alle Erweiterungen sollen in dem Spiel erspielbar sein. So ist uns eine neue Herausforderung gegeben. Capcom selbst äußerste sich folgendermaßen weiter zum neuen/alten Spiel:

Im wieder enthaltenen Raid Mode stellen sich Spieler zusammen mit einem Freund online Horden von Feinden entgegen. Enthalten ist auch ‚The Ghost Ship: Chaos‘, eine neue Variante der beliebten Stage, die nun noch stärkere Waffen und Upgrade-Möglichkeiten sowie als zusätzliche Herausforderung neu arrangierte Gegner-Platzierungen bietet. Weiterhin bietet diese Version des Spiels vier verschiedene Controller-Tastenbelegungen, die an Varianten aus der gesamten Serie angelehnt sind

Gameplay-Video

Die Spieler erwartet eine 1080p-Auflösung (1920×1080), eine verbesserte Framerate, erhöhte Umgebungsdetails und verfeinerte Bewegungen, Im Gegensatz zum Original. Dunkle Erkundung und ein beklemmendes Gefühl, jederzeit überrannt werden zu können, spielt auch hier wieder eine Rolle. Das Spielprinzip von Revelations orientiert sich an den durch Survival-Horror geprägten früheren Spielen der Reihe mit wiederkehrenden Elementen wie begrenzter Versorgung mit Munition und einem größeren Schwerpunkt auf Entdeckungen und dem Lösen von Rätseln anders als beispielweise beim umstrittenen sechten Teil der Reihe. Revelations ist zwischen dem vierten und fünften Teil angesiedelt und erzählt uns eine weitere Geschichte um Jill Valetine und Chris Redfield, deren Namen bereits einiges an Gewicht in der Resident Evil Saga haben. Was euch das Spiel so alles verspricht, seht ihr im folgenden Video: