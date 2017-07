Riesen Gewinnspiel zu Planet der Affen Survival bei LC-Power gestartet

PLANET DER AFFEN: SURVIVAL ist der letzte Kampf des hochgelobten Blockbuster-Franchise. In diesem werden Caesar und seine Affen in einen tödlichen Konflikt mit einer Armee von Menschen getrieben, die unter der Leitung eines rücksichtslosen Colonels kämpfen. Nach den schweren Verlusten auf Seiten der Affen ringt Caesar mit sich selbst, um nicht seinen dunklen Instinkten zu erliegen. Er beginnt seinen eigenen mystischen Kampf um Rache für die Seinen.

Echt affenstark!

Als die beiden Anführer sich schließlich Auge in Auge gegenüberstehen, entfacht ein epischer Kampf, der über das Schicksal aller Lebewesen des Planeten entscheiden wird. Planet der Affen Survival ist die Fortsetzung von Planet der Affen: Revolution und kommt am 3.August 2017 in die deutschen Kinos. Zu diesem Anlass verlost LC-Power in Kooperation mit 20th Century Fox Deutschland großartige Preise für alle Fans und Interessierte der Reihe.

Was könnt ihr gewinnen?

Der erste Preis besteht aus einer privaten Kinovorführung von Planet der Affen: Survival für den Gewinner und 50 Freunde

Der zweite Preis ist ein Produktpaket von LC-Power: 1x Gaming – Gehäuse 991B und eine Gaming Tastatur – LC-Key-Mech-1

Der dritte bis zehnte Preis verschafft euch ein cooles Planet der Affen Fanpaket mit netten Gimmicks

Wie könnt ihr mitmachen?

Ihr müsst einfach nur eine Frage beantworten:

Wer übernimmt in der Planet der Affen-Saga die Herrschaft über die Erde?

A.) Affen

B.) Löwen

Schickt die Lösung an: gewinnspiel@lc-power.com

Das Gewinnspiel startet sofort und endet am 31.08.2017. Im Anschluss werden die Gewinner der Preise per Losverfahren ermittelt und per E-Mail benachrichtigt.

Sie stimmen hiermit zu, dass wir Sie, im Falle des Gewinnes, per E-Mail kontaktieren dürfen. Wir geben Ihre personenbezogenen Daten nicht an Dritte weiter. Ihre E-Mail-Adresse wird nur für das Gewinnspiel benötigt, Sie erhalten keine Newsletter auch wird Ihre E-Mail-Adresse nicht gespeichert. Pro Teilnehmer ist beim Gewinnspiel nur ein Gewinn möglich. Eine Barauszahlung der Sachgewinne erfolgt nicht. Der Anspruch auf den Gewinn kann nicht abgetreten werden. Für die Teilnehmer fallen keinerlei Kosten an. Die Gewinne werden den Gewinnern kostenfrei zugestellt. Die Teilnahme am Gewinnspiel wird nur Personen gewährt, die 16 Jahre oder älter sind. Das Gewinnspiel gilt nur innerhalb Deutschlands.

Mit der Teilnahme am Gewinnspiel akzeptieren Sie diese Teilnahmebedingungen. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Wir wünschen euch viel Glück.