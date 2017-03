RiftAnalyst: Das professionelle Analyse-Tool für League of Legends ab sofort in der Beta

Aufgepasst Beschwörer! Wenn ihr zu den vielen ambitionierten League of Legends-Spielern auf diesem Planeten gehört und nicht nur spielt, um die neuesten Champions auszuprobieren, sondern darüber hinaus, um eure Mechanics oder den taktischen Skill zu verbessern, dann schaut euch euer Gameplay doch einmal in der Video-Analyse an. Der spanische Software-Anbieter Fluendo hat zu diesem Zweck nun offiziell sein neues Analyse-Tool RiftAnalyst enthüllt, das im April seinen Release feiert und bereits ab sofort in der Beta-Version verfügbar ist.

Besser im Ranked: Video-Analyse macht’s möglich

Die Review-Software richtet sich an jeden, der im Dunstkreis von League of Legends unterwegs ist: Spieler, Analysten, Coaches oder Let’s Player profitieren von der Software, die tiefgreifende Infos zu eurem Spielverhalten sammelt und anschließend übersichtlich aufbereitet. Egal, ob Bronze 5 oder Challenger: In den meisten Fällen ist nicht nur das schlechte Team, sondern auch der Spieler selbst für seine Niederlagen verantwortlich. Um die Elo-Hell hinter sich zu lassen und in der Solo Queue die Ladder zu erklimmen, lohnt sich eine Videoanalyse allemal.

Mithilfe von RiftAnalyst lässt sich jede Aktion, die in der Kluft der Beschwörer vor sich geht, genau tracken und in eine der zahlreichen Kategorien einordnen. Spielt ihr beispielsweise in der Botlane eine Pokelane, könnt ihr mit dem Tool genau einordnen, wann und wie oft ihr den Gegner mit euren Fähigkeiten getroffen habt und welchen Schaden ihr dabei anrichten konntet. Diese Informationen helfen euch im Nachhinein, zu entscheiden, ob ihr die Lane gut gespielt habt oder euch noch verbessern müsst.

In der aufstrebenden eSports-Branche gehört League of Legends zur Speerspitze der kompetitiven Online-Spiele. Doch nicht nur vor dem Rechner zu Hause können sich ambitionierte Spieler ihre Matches noch einmal ansehen. Vor allem die Pro-Szene, in der inzwischen immer mehr Coaches und Analysten zum Einsatz kommen, arbeitet enorm viel mit Video-Analysen, um jedes Quäntchen Skill aus ihren Spielern herauszuquetschen. Gerade die Profis sollen mit der neuen Software von Fluendo angesprochen werden.

Ihr könnt euch ab sofort auf der Website zu RiftAnalyst für die Beta anmelden und euch informieren, wann die Software an den Start geht.