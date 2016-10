Es gibt ein neues Video zu dem bald erscheinenden PlayStation VR Sci-Fi-Abenteuer „Robinson: The Journey“.

Crytek, der Entwickler, zeigt uns kurz vor der Veröffentlichung ihres PlayStation VR Abenteuers „Robinson: The Journey“, ihren neuen Trailer. Das Video zeigt uns den actionreichen Start des Spieles und lässt uns in den Beginn eines aufregenden Spielerlebnisses eintauchen. Das Video trägt den passenden Namen „Welcome to the Journey“.

Robinson The Journey – Frisches Video zum nahenden Launch erschienen

In “Robinson: The Journey” beginnt das Abenteuer in eine fremde und weit entfernte Galaxie, zu einem mysteriösen Planeten. Tyson III, der Planet, liegt außerhalb unseres Sonnensystems. Dieser Planet ist belebt, jedoch lebt dort nicht nur eine bestimmte Art von Lebewesen wie man sie vielleicht vermutet. Die Lebewesen, die dort heimisch sind, sind die bei uns vor langer Zeit ausgestorbenen Dinosaurier.

Du als Spieler tauchst als kleiner Junge Robin in die Geschichte ein, der mit seinem Raumschiff auf dem Planeten Tyson III bruchlandet. Dennoch ist er nicht alleine, stets in Begleitung von HIGS, einem Roboter, und dem T-Rex Baby Laika. Zusammen erforschen sie den abenteuerlichen Planeten. Sie lösen Rätsel, lüften gemeinsam Geheimnisse und versuchen auf dem fremden Planeten Tyson III zu überleben.

Auf die Abenteuerreise „Robinson: The Journey“ können wir uns ab den 9. November freuen, um gemeinsam mit Robin, HIGS und Laika unsere Abenteuer zu erleben.

Wie findet ihr „Robinson: The Journey“? Ein Planet auf dem diese prähistorischen Wesen noch leben, meint ihr den könnte es wirklich geben? Und wäre es nicht cool einen Baby T-Rex als Haustier zu besitzen?