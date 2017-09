Rocket League: Herbst-Update kommt in wenigen Stunden

Neue Anpassung, Banner, Arenen und mehr

Viele Rocket League Fans haben bereits auf das Herbst-Update gewartet. Mit diesem gibt es eine Menge an neuen Inhalten. Welche das genau sind haben wir für euch zusammengefasst.

Um Rocket League ist es in letzter Zeit wieder still geworden. Dennoch wird das Game immer wieder mit neuen Updates und vielen Individualisierungsmöglichkeiten für unsere Fahrzeuge versehen. Das neue Herbst-Update sollte in wenigen Stunden online sein und bringt uns folgende neue Sachen:

Farmstead: Die neue Arena wird im Herbst für begrenzte Zeit für Wettkämpfe, Casual-Play und private Spiele verfügbar gemacht.

Mehr als 90 Gratis-Anpassungselemente werden nach den Matches oder Trade-Ins als ungewöhnliche, seltene und sehr seltene Drops verfügbar gemacht.

Spieler-Banner werden als neues Anpassungselement eingeführt.

Wettkampfsaison 6 beginnt.

Arenen für Wettkämpfe und Casual-Online-Play werden standardisiert.

Transparente Torpfosten werden eingeführt.

LAN-Unterstützung für PC-Spieler.

Noch viel mehr

Das war allerdings noch längst nicht alles was wir bekommen. Wir haben also nur die wichtigsten Sachen für euch herausgeschrieben. Alles was ihr sonst noch bekommt seht ihr im neuen Trailer. Diesen haben wir selbstverständlich auch für euch bereitstehen. Wir wünschen euch viel Spaß:

Freut ihr euch schon auf das neue Herbst-Update? Schreibt es uns in die Kommentare. Wir sind, wie immer, an eurer Meinung interessiert.