Rocket League: Herzerweichendes vom E-Sport

Geniale Aktion

Dieses Wochenende fand ein größeres Rocket League Turnier statt. Der allseits bekannte Fernsehsender NBC, der diese Veranstaltung plante, übertrug diese im TV. Was sich bei diesem Turnier ereignete ist wirklich sehr schön gewesen und geht direkt ans Herz. Was dort vorgefallen ist erzählen wir euch in diesem Artikel.

Stellt euch vor: es steht ein großes Turnier an. Ihr freut euch unbändig auf dieses Event. Doch dann kommt die niederschlagende Nachricht das euer Teamkollege leider verhindert ist. Was für ein Jammer. Genau das ist Josh „JumpOnStuff“ Russo vom Clan Actually Toxic passiert. Sein Rocket League Team Kollege konnte bei diesem Event nicht dabei sein. Allerdings bot sich kurzerhand ein neuer, unerwarteter „Spieler“ an um ihm die Teilnahme zu ermöglichen. Niemand geringerer als „Papa Russo„. Joshs Papa sprang kurzerhand für den Teamkollegen ein. Ein wohl noch lange in Erinnerung bleibender Vater-Sohn-Moment. Gewonnen haben sie natürlich nicht. Denn die Gegner waren schließlich Profis. Während diese durch die Arena bretterten hat Russo senior. erstmal üben müssen geradeaus zu fahren.

Papa lässt den Ball explodieren

Als niemand mehr damit gerechnet hat das diesbezüglich nicht mehr kommt als ein simples geradezu fahren der hat sich allerdings getäuscht. Der Vater schoss tatsächlich noch ein Tor und zwar im Rückwärtsgang – Hut ab. In einem Späteren Interview erklärte er dazu, dass er nur nicht schaffte sich umzudrehen. Das entscheide war jedoch die „Pille war im Netz“. Wir haben diesbezüglich auch ein Video was wir euch gern einmal zeigen wollen. Zu beachten ist dabei wie sehr auch die gegnerische Mannschaft sichtlich Spaß an der Partie hat.

Wirklich ein starkes Stück. Während Videospiele vor nicht sehr langer Zeit überwiegend als „total verblödend“ und „hirnverbrannt“ benannt wurden, überwiegend der älteren Generation. Ist dieses Ereignis wunderschön mit anzusehen. Besonders in den Zeiten in den E-Sport anerkannt und immer beliebter wird. Denn so langsam wird allen anderen auch bewusst als echter Gamer ist Zocken mehr als nur Zeitvertreib. Es sind genau solche Momente, das Teilen von Sieg und Niederlage, das Zusammengehörigkeitsgefühl was uns alle verbindet völlig unabhängig von Alter, Geschlecht oder Ethnischer Zugehörigkeit.

Uns hat diese Papa-Show-Einlage irgendwie das Gemüt erhellt. Was denkt ihr darüber?