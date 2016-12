rocket-league-update-bringt-trainingsmodus-und-weltraum-arena_

Mit Turbo-Boost in neue Spielinhalte. Bereits am 7. Dezember können sich alle Autoball-Spieler über ein kostenloses Update freuen, das neben einer schicken Arena, kleineren Anpassungs-Goodies und einem neuen Gefährt auch den langersehnten Trainings-Modus umfasst.

Anlässlich der gestern in Los Angeles vergebenen Game Awards haben auch die Entwickler des kompetitiven Genremix Rocket League den Vorhang fallen lassen. Psyonix kündigte ein neues Update für den Autoball-Kracher an, das vor allem mit der neuen Map „Starbase Arc“ viele Spieler zurück an die Rennkisten locken soll.

Dass der explosive Titel ohnehin nicht allzu viel auf die Schwerkraft gibt, sollte mittlerweile jedem bekannt sein. Nichts läge da näher als die Rocket League-Matches direkt in den Weltraum zu verfrachten.

„Starbase Arc“ kommt im futuristischen Design daher und ist umgeben von einer ausladenen Raumstation mit allem, was die Herzen von Sci-Fi-Fans höherschlagen lässt: Geschütztürme, Coruscant-Architektur, blinkende Anzeigen – Alles hat einen stylishen Metallic-Look verpasst bekommen. Selbst der Ball wirkt nun ein wenig mehr wie BB8. Der unten angefügte Trailer zeigt euch sogar ein paar Spielszenen.

Wer seine Rocket League-Skills ausbauen will, kann ab dem 7. Dezember in den neuen Trainings-Modus starten. In diesem könnt ihr eure ganz eigenen Custom-Szenarien zusammenbauen und so oft durchspielen, bis ihr den 360° Walljump-Highspeed-Antennenflip-Turbo-Shot im Schlaf performen könnt.

Ihr habt die Möglichkeit, euer Auto und den Ball an jeder möglichen Stelle zu positionieren und gleichzeitig die Geschwindigkeit und Flugrichtung des runden Geschosses einzustellen. Die Traings-Sequenz lässt sich danach abspeichern und jederzeit erneut spielen: Spieler mit kompetitiven Ambitionen freuen sich über das erweiterte Trainings-Feature.

Darüber hinaus könnt ihr die Sequenzen hochladen und mit euren Freunden teilen, um das ganze Team auf den gleichen Traingsstand zu bringen oder einfach nur, um der Welt die spektakulärsten Trickshots zu zeigen.