Runescape: Die goldene Stadt Menaphos öffnet ihre Tore

Der Pharao ruft zum Tanz – Bereits seit mehr als 15 Jahren kann das MMO Runescape mit seinen Community-basierten Fantasy-Welten überzeugen und bekommt Woche für Woche neue Updates spendiert. Jetzt hat sich das Entwicklerteam von Jagex dazu entschieden, endlich eines der größten Mysterien in der Runescape-Welt zu lüften. Wo seit 12 Jahren nur eine heruntergekommene Ruine den Wüstensand ziert, öffneten sich am 6. Juni erstmals die Tore zur goldenen Stadt Menaphos.

Menaphos: Eine Stadt voller Geschichten

Menaphos: Die goldene Stadt ist die erste von vielen geplanten Erweiterungen, die anstelle der wöchentlichen Updates eingeführt werden sollen. Diese Erweiterungen beinhalten ein Gesamtpaket an Updates und natürlich jede Menge neuen Content – in guter alter Runescape-Manier immer mit einem mythologischen Anstrich. Die erste große Expansion führt die Spieler in eine längst vergessene Zone unterhalb der Kharidischen Wüste, wo sie sich tief in alter ägyptischer Mythologie wiederfinden werden.

Menaphos wurde das erste Mal im Rahmen des regelmäßig stattfindenden Runefest angekündigt und stieß bei der Spielergemeinde auf durchgehend positives Feedback. Neben dem beliebten britischen Humor, der auch in der Wüstenmetropole wieder Anwendung findet, erwarten euch hinter den goldenen Stadttoren vier brandneue Story-Quests, zufällig generierte Quests innerhalb der belebten Stadt und eine umfangreiche Bibliothek, in der ihr euer Wissen um antike Mysterien ein wenig aufpolieren könnt.

Das erste von vielen großen Updates

Die Erweiterung richtet sich natürlich primär an Highlevel-Spieler und so ist es nicht verwunderlich, dass die Berserker unter euch von nun an ihre Fertigkeiten bis auf Stufe 120 aufleveln können. Crafting- und Sammelfertigkeiten bleiben vorerst auf der alten Maximalstufe. Gehört ihr zur blutrünstigen Berserkerzunft, werdet ihr inmitten von Menaphos ein gänzlich neues Berserkerverlies finden, in dem ihr Erfahrung sammeln und Gegenstände abgreifen könnt.

Wenn ihr von glitzerndem Loot nicht genug bekommt, schaut euch in der Stadt um und ihr entdeckt vielleicht das brandneue Minispiel namens „Wandernde Grüfte“. In diesem Labyrinth unter der grafisch überarbeiteten Wüstenstadt gilt es, innerhalb eines kurzen Zeitfensters möglichst viele Schätze aus den Gräbern zu bergen. Dabei steht euch jedoch vielmehr der eigene Orientierungssinn als hungrige Monster im Weg.

Menaphos: Die goldene Stadt ist für alle Runescape-Mitglieder kostenlos. Wer noch keinen Account besitzt und in die riesige Welt einsteigen will, zahlt für drei Monate Mitgliedschaft 22,49€