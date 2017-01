Scalebound: Entwicklung des Action-RPG offiziell abgebrochen

Der Drache wird an die Kette gelegt – Nach den ersten Gerüchten am gestrigen Abend hat Microsoft nun offiziell bestätigt, dass PlatinumGames das Action-Spektakel rund um die schuppigen Fabelwesen nicht weiter entwickeln wird. Der Titel, der zunächst auf der E3 2014 angekündigt wurde, wird voraussichtlich nicht mehr das Licht der Videospiel-Welt erblicken.

Der Action-Titel rund um den etwas zu cool geratenen Drew sollte zunächst 2016 erscheinen, wurde aber nach einigen Problemen in der Entwicklung auf dieses Jahr verschoben. Bereits zu früheren Zeitpunkten gab es Meldung zu Verzögerungen in Betriebsabläufen oder fehlerhaften Builds seitens des Entwicklerteams.

Nachdem dennoch ein Comic zum Spiel und ein entsprechendes Buch mit der Handlung veröffentlicht wurden, zeigte sich Microsoft Ende des vergangenen Jahres zuversichtlich. Gerüchte zum Abbruch der Entwicklung hielten sich in der Szene weiterhin hartnäckig. Nachdem Scalebound zunächst nicht auf der Liste der Veröffentlichungen in 2017 auftauchte und die Xbox-Seite des Spiels auf wundersame Weise aus dem Äther verschwand, war den ersten bereits klar, dass dem schuppigen Action-RPG keine rosige Zukunft beschienen ist.

Nun hat der Konzern ganz offiziell die Reißleine gezogen und wird das Rollenspiel nicht mehr weiter fördern, was sie inzwischen in einem Statement gegenüber IGN verkündeten:

After careful deliberation, Microsoft Studios has come to the decision to end production for Scalebound. We’re working hard to deliver an amazing lineup of games to our fans this year, including Halo Wars 2, Crackdown 3, State of Decay 2, Sea of Thieves and other great experiences.