Sea of Thieves: Crossplay-Pläne

Ahoi, ihr Landratten

Sea of Thieves wird ein kooperatives Piraten-Spiel aus dem Hause Rare. Man macht sich schon ernsthafte Gedanken, ob man sich auch hier wieder dem immer beliebter werdenden Crossplay anschließt. Die Möglichkeit dazu bestehe bereits.

Rare und Microsoft werden Anfang des kommenden Jahres ein neues Piraten-Game auf den Markt bringen. Dieses soll nun wohl auch zu einem Crossplay-Game werden, so heißt es zumindest in der neuesten Ausgabe von „Inn-side Story“. Dort sprechen meist verschiedene Entwickler von Rare über die kommenden Pläne oder ihre Arbeit an neuen Spielen. In der aktuellen Ausgabe sprechen Executive Producer Joe Neate und Windows 10 Design Lead Ted Timmins über das Thema Crossplay zwischen Xbox One und Windows 10. Das Konzept des Crossplay ist nun nicht wirklich neu, zumindest nicht was Xbox One und PC angeht. So haben wir bereits Rocket League, Gigantic und andere großartige Titel.

Crossplay wird immer angesagter

Im Rahmen der erst kürzlich stattgefundenen Gamescom habe man bereits bestätigt, dass auch das neue Piraten-Spiel im Crossplay zur Verfügung steht. Ob es allerdings bei den Fans ankommen wird und es sich auf Dauer gegen den im Herbst nächsten Jahres erscheinenden Konkurrenten Skull & Bones, der momentan von Ubisoft entwickelt wird, durchsetzt, sehen wir erst noch. Für weitere Informationen über Sea of Thieves haben wir das neue Video aus der „Inn-side Story“ für euch einmal verlinkt.

Seit Assassins Creed 4: Black Flag ist es wieder ruhiger geworden um die Piraten. Nächstes Jahr stehen uns gleich zwei neue Piraten-Games bevor. Seid ihr Piraten-Fans oder können die von der Planke springen? Eure Meinung könnt ihr gern in die Kommentare schreiben.