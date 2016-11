Sea of Thieves: Insider Programm gewährt euch exklusive Einblicke in die Entwicklung

Große Erwartungen an Kinect

Microsoft scheint sich von Kinect einiges zu versprechen. So ist Product Managing Director Aaron Greenberg überzeugt, dass sich zum Release mehr Einheiten verkaufen werden, als Nintendo beim Wii-Start Konsolen abgesetzt hat. In einem Interview mit Euro-Gamer verkündete er: We haven’t given any projections beyond this holiday, but this will be the largest launch we’ve ever had as a business. We’ll definitely sell more sensors than the Wii sold when it launched or the Xbox 360 sold when it launched. Auf der diesjährigen Tokio Game Show ließ Greenberg verlauten, dass bis Ende des Jahres drei Millionen Einheiten an den Mann gebracht werden sein sollen. Tudo Tsunoda, seines Zeichens Creative Designer von Kinect, sprach gar davon, die iPad-Verkäufe weit in den Schatten zu stellen