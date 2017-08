Secret of Mana: 3D-Remake angekündigt

NieR Automata: DLC bringt neue Quests, Bosse und freizügige Kleidung

Aufgrund der hohen Verkaufszahlen von NieR Automata erlaubte Square Enix Yoko Taro nun doch, uns mehr von 2B und 9S in einem DLC zu liefern. Die in Japan am 2. Mai erscheinende Erweiterung wurde während eines Livestreams offiziell angekündigt. Um ein Story-DLC handelt es sich bei 3C3C1D119440927, so der lange und seltsame Name der Erweiterung, leider nicht, wir bekommen aber neue Side-Quests, Kolosseen, Bosskämpfen und zahlreiche kosmetische Veränderungen zu sehen. Nackte Haut und CEO