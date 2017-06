Secret World Legends: Release der Neuauflage mit Trailer gefeiert

Test: The Secret World

Elfen, Orks und Zauberer in bunten Fantasy-Welten mögen zwar schön und gut sein, doch auch hartgesottene Spieler von MMORPGs haben irgendwann keine Lust mehr auf die immer gleiche Laier. Von Funcom flatterte uns da Anfang des Monats mit The Secret World eine echte Alternative ins Haus. Bühne und Schauplatz der Handlung ist hier unsere moderne Welt, mit realen Städten wie New York, London und Seoul, in denen die drei Geheimgesellschaften der Illuminaten, Templer und Drachen ihre Hauptquartiere haben. Als neuer Rekrut einer dieser Organisationen sollt ihr eine entscheidende Rolle in dem Kampf um eine dystopische Welt übernehmen. Mit Schnellstart in den Nebel Besonders in den Punkten Handlung und Spielablauf fällt es schwer, ein derart umfangreiches Spiel wie The Secret World komplett