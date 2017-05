SEGA: Alte Marken sollen wiederbelebt werden

SEGA hat in seinem Bericht zum Fiskaljahr 2017 seine Strategie für die Zukunft in Form der Road to 2020 bekannt gegeben. Diese zielt darauf ab, dass sich der publisher und Entwickler auf vielversprechende Titel konzentriert und alte, bestehende Franchise wiederbeleben möchte.

Große Pläne bis 2020

Die Japaner verkündeten bereits, dass sie ein äußerst positives Finanzergebnis erzielen könnte durch die Veröffentlichungen von Persona 5 und Total War: Warhammer. In einer Präsentation für Sponsoren und Investoren wurde nun zusätzlich die Strategie vorgestellt, mit der SEGA weiterhin „bewegende Erfahrungen“ kreieren möchte und ein“Game Changer“ in der Branche sei. SEGA plant in Zukunft mit großen Hits, statt mit den bisherigen mittleren.

Dazu wird für die erfolgreichen Titel fleißig die Werbetrommel gerührt. Persona 5 soll im Westen vor allem nochmal mehr promotet werden. Die Sonic-Macher wollen auch weg davon, auf Geräte zentriert zu sein, sondern den Fokus auf die Marken legen und in Zukunft mehrere Plattformen simultan bedienen. Zusätzlich sollen Veröffentlichungen weltweit zeitgleich starten. Besonders erwähnenswert ist der Punkt, dass sie inaktive Marken wiederbeleben möchte. Welche dies aber genau sind, haben sie nicht verraten. Shenmue 3 könnte beispielsweise eines dieser Spiele sein.