Sega: Geheimer Countdown fÃ¼r Bayonetta?

NBA Playgrounds: Streetball für jedermann angekündigt

FIFA Street meets Basketball. So oder so ähnlich könnten wir NBA Playgrounds beschreiben. Saber Interactive hat bekannt gegeben, das offiziell lizenzierte NBA-Spiel im Mai auf den Markt zu bringen. Spielen könnt ihr es dann auf der PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch oder auf dem PC. Wählt euren Superstar Die Superstars der NBA rund um Lebron James, James Harden, Russel Westbrook und Co. sidn natürlich mit am Start. Dazu gesellen sich noch Stars aus der Vergangenheit wie Allen Iv