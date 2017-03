Seiken Densetsu 3: Kleiner Clip zeigt den Klassiker auf der Switch

Goat Simulator Waste of Space: Bald für PS4 erhältlich

Auch vor den Weiten des Alls macht die Ziege keinen Halt, in Goat Simulator Waste of Space geht es in fremde Galaxien. Die Map des DLC's zum Kultspiel Goat Simulator ist die bisher größte Map und bietet allerlei Parodien von bekannten Sci-Fi und Weltall Games sowie Filmen und Serien. Obwohl das Spiel bereits im Mai 2016 erschien, folgt morgen am 21.03 die Umsetzung für die PlayStation 4. Neue Planeten, selbe Ziege - Goat Simulator Waste of Space Goat Simulator ist Kult. Die Ziege mit