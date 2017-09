Shadow of the Colossus: Neuer Trailer zum Remake

Im Rahmen der Tokyo Game Show hat Sony einen neuen Trailer für das bereits bekannte Remake vom Klassiker Shadow of the Colossus der Öffentlichkeit präsentiert. Ursprünglich schon im Jahr 2005 für die PlayStation 2 erschienen, erstrahlt der Titel von Fumito Ueda bald wieder im neuen Glanz. Gezeigt wurden einige kurze Spielszenen.

Ein Klassiker kehrt zurück

Auf der diesjährigen Tokyo Game Show hat Sony Interactive Entertainment die große Messe genutzt und einen neuen Trailer zum noch kommenden Remake von Shadow of the Colossus präsentiert. Damals noch für die PlayStation 2 erschienen, kehrt das Action-Adventure auf Sonys aktuelle Konsole zurück. Dabei handelt es sich hier nicht um einen bloßen Port. Die Grafik wurde von Grund auf restauriert und an heutige Maßstäbe angepasst. Auch wird das Gameplay leicht verändert und so unter anderem die Steuerung vereinfacht. Der Titel, welcher unter der Leitung von Fumito Ueda (The Last Guardian, ICO) entstand, wird nächstes Jahr exklusiv für die PlayStation 4 in den Handel kommen.

Der Trailer zeigt uns einige kürzere Einblicke in die kommenden Spielszenen. Zu sehen sind verschiedene Kolosse, welche die Gegner des Hauptprotagonisten darstellen. Auch kurze Szenen von der Erkundung zu Pferde wurden gezeigt. Den kompletten Trailer könnt ihr euch hier ansehen: