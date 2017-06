Shadow of the Colossus: Remake für die PS4 angekündigt

Zwar geizte Sony auf der diesjährigen E3 ein wenig mit Überraschungen, eine Ankündigung die niemand kommen sah gab es dann aber doch noch: Es wird ein Remake von Shadow of the Colossus auf der PlayStation 4 geben.

Das eigentliche Shadow of the Colossus ist bereits 2006 für die PlayStation 2 erschienen und wurde schon 2011 in einer HD-Remaster-Version für die PlayStation 3 wieder zurück auf die Bildschirme geholt. Nun sollen Bluepoint Games, die Verantwortlichen des ersten Remakes, auch das zweite Remaster des Klassikers entwickeln. Erscheinen soll das Spiel dann im Jahr 2018 exklusiv für PlayStation 4.

Shadow of the Colossus – E3 Trailer

Im Adventure geht es darum, als einsamer Wanderer 16 riesige Kolosse zu erklimmen und so die Macht zu erhalten, dass Leben eines kleinen Mädchens zu retten. In den vorangegangen Spielen hat vor allem die unglaublich dichte Atmosphäre für viel positives Feedback gesorgt. Wir sind uns daher ziemlich sicher, dass auch im Jahr 2018 noch in der ein oder anderen Spielsammlung Platz für Shadow of the Colossus sein wird.