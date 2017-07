Shadow of the Colossus Remake: Fumito Ueda zweifelt

15 Jahre seit der erstmaligen Veröffentlichung des modernen Klassikers hat Sony im Rahmen der diesjährigen E3 nicht nur ein Remaster des atmosphärischen Spiels, sondern vollmundig ein komplettes Remake angekündigt. Fumito Ueda, der kreative Kopf hinter dem Erstling soll auch bei der Neuauflage wieder federführend eingreifen. Auch wenn die Grundidee und Geschichte vom Remake nicht großartig von Shadow of the Colossus abweichen wird, hat Ueda bereits eine Liste an Änderungen für das Projekt parat. Ob diese allerdings den Weg ins Spiel finden, bezweifelt der Japaner.

Keine Änderungen seitens Fueda?

In einem Interview mit Eurogamer kündigte der Game Designer auf mysteriöse Art und Weise einige Änderungen an, auf die er natürlich nicht konkret eingehen konnte:

Über die Änderungen, die ich mir für das Remake wünsche, kann ich nicht reden, denn wenn ich etwas ankündige, das es nicht in die finale Version schafft, könnte das zu Problemen führen.

Zum Unmut vieler Fans ließ er darüber hinaus die Info fallen, dass die nicht verwendeten Bosse aus dem Debüt keine Verwendung in der Neuauflage finden werden. Es bleibt also bei den 16 Bossen aus Shadow of the Colossus:

Shadow of the Colossus ist ein Spiel mit 16 Gegnern und 16 verschiedenen Geschichten. Um diese Geschichte zu ändern…Ich möchte die Geschichte eigentlich gar nicht ändern. Sie ist abgeschlossen mit den 16 Gegnern. Und das ist in Ordnung.

Vor allem aufgrund der Tatsache, dass Sony den Einfluss von Ueda bereits im Vorhinein beschränkt hat, zweifelt der Entwickler an der Umsetzung seiner kryptischen Pläne. So hatte sich Sonys Shuhei Yoshida bereits vor einigen Tagen zur Rolle von Fumito Ueda geäußert und proklamiert, dass er „nicht allzu involviert“ in die Entwicklung des Remaster sei.

Dennoch setzen wir große Hoffnungen in die Neuauflage von Shadow of the Colossus. Schließlich zeigt sich das Team von Bluepoint verantwortlich, das schon Ico zu neuem Glanz verholfen hat