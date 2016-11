Womöglich haben wir den neuen „Tomb Raider“- Titel durch einen Zufall erfahren. Wie schon etwas länger bekannt wird es einen weiteren Teil um die Geschichte von Lara Croft geben. Dank Internet und Reddit ist nun ein Foto aufgetaucht welches den Namen des Nachfolgers verraten könnte.

Square Enix und Crytal Dynamics hatten in den vergangen Monaten mit ihrem aktuellsten Lara Croft Teil einen großen Erfolg. Nicht nur im Handel, auch die Kritiken für „Rise of the Tomb Rider“ waren ziemlich gut. Daher sollte es nicht überraschend sein, dass sich ein weiter „Tomb Raider“ Teil schon in Entwicklung befindet. Einem Radditor könnte es durch Zufall gelungen sein den neuen Namen zu leaken.

Shadow of the Tomb Raider: Neuer Ableger in der Mache?

Tripleh280, so der Name des Redditors, machte ein Foto von einem Laptop Bildschirm in der U-Bahn. Auf diesem sah er eine Art Präsentation über das vermeidlich neue „Tomb Raider“. Laut ihm soll der neue Title „Shadow of the Tomb Raider“ heißen.

Doch leider ist dieses Foto unscharf geworden und es ist schwer zu erkennen um was es sich genau handelt. Das einzige was deutlich zu erkennen ist, ist oben rechts. Dort steht klar und deutlich „Tomb Raider“. Ob es sich um Daten für den neuen Teil handelt oder nicht, bleib leider unklar.

Nach sechs Lara Croft Abenteuer könnte es jetzt sein, dass sich Crystal Dynamics entschieden mit etwas Neuem anzufangen. Denn zusehen war nichts von ihrem Namen, laut dem Redditor. Eidos Montreal könnte jetzt der neue Verantwortlich neben Square Enix sein. Aber genau steht dies auch noch nicht.

Was denkt ihr darüber? Könnt ihr auf dem Foto den Namen „Shadow of the Tomb Raider erkennen“? Und wie findet ihr, dass ein neuer Entwickler zu ständig sein könnte?