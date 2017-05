Shadow of the Tomb Raider – Release-Datum, Updates & News

Eine Hysterie und Vorfreude ist ausgebrochen, seitdem man sich in der Gerüchteküche über das neue Lara Croft Spiel erzählt. „Shadow of the Tomb Raider“ soll der Name aus der neuen Lara Crofts ikonischen Serie sein. Das Gerücht ist aus den Tiefen des Internets hervorgegangen, was darauf hindeutet, dass Shadow Of The Tomb Raider Anfang 2018 starten wird. Dieser Name passt definitiv zu den bisherigen Spielen. Das ein neues Spiel auf den Markt gebracht werden könnte, wurde letzten November von Reddit User Tripleh280 aufgedeckt. Der Reddit User entdeckte zufällig, dass an einer Präsentation für das nächste Tomb Raider Spiel gearbeitet wurde, indem er eine Person erwischte, als dieser seine Arbeit in einer U-Bahn in Montreal fortführte. Er machte einen Screenshot davon. Wenn man es vergrößert, kann man den Namen „“Shadow of the Tomb Raider“ sogar erkennen.



Quelle: Tripleh 280 auf Reddit

Aber warum ist man nach diesem Spiel so verrückt? Vielleicht weil Lara Croft die erste Lady im Gaming war – das Gesicht einer fünfzig Milliarden Dollar Franchise, ein ikonischer Charakter der die Spiele verfeinert. Sie ist ein Leuchtfeuer für die postfeministische Unabhängigkeit und eine sophomorische Pin-up-Fantasie – alles in einem Paket. Sex, Gefahr, Geheimnis – Lara hat alles davon und sie bewerkstelligt alles mit englischer Klasse. Aber es gibt noch mehr Fakten über diese Schönheit:

Der weltweite Aufstieg von Tomb Raider

Im Pantheon der populären Videospiel-Charaktere, hat Tomb Raider Heldin Lara Croft einen Platz für sich selbst, als eines der erfolgreichsten Ikonen der Branche geschnitzt. Seit der Veröffentlichung des ersten Tomb Raiders im Jahr 1996, hat die Abenteurerin in mehr als einem Dutzend Spielen gespielt und noch ganz andere Dinge auf die Beine gestellt. Sie war Darstellerin in Big-Budget-Hollywood-Blockbusters – Angelina Jolie verkörperte Lara Croft und der Film kam erstmals am 6 July 2001 auf den Markt. Alicia Vikander wird die zukünftige Lara Croft verkörpern und Warner Bros. Pictures gibt den Film am 16. März 2018 frei. Lara Croft war auch Mitwirkende in einer langjährigen Comic Buchserie. Die Tomb Raider Comic-Serie basiert auf den Spielen von Eidos Interactive und Core Design. Die Serie lief von 1999 bis 2005. Ende 2006 veröffentlichte Top Cow das Tomb Raider Compendium. Dies war ein großer, einzelner Band – eine gesammelte Ausgabe der Tomb Raider Comic-Serie. Eine Hardcover-Version folgte 2008.

Es gab auch absolut keinen Grund zum Zweifel, dass dieses Abenteuer gefüllte Thema es nicht auch ins Reich der Online-Slot Welt schaffen würde. Nachdem Microgaming im Jahr 2004 einen exklusiven Deal mit Eidos für die Marke Tomb Raider unterzeichnet hat, wurde Microgaming die erfolgreichste Markenpartnerschaft in der Branche. Einige der Top-Software-Unternehmen wie Microgaming, Net Entertainment, Playtech und IGT haben eine Lizenzvereinbarung mit Film- und Mediengruppen, um die Rechte zu nutzen, um Spiele entwickeln zu dürfen. So wurden Online-Video-Slots wie South Park, Scarface, Gladiator und auch Tomb Raider erstellt und in die Casinobranche gebracht. Das war der Beginn eines Trends für einige der beliebtesten Spiele, die heute verfügbar sind und darunter ist auch Mega Moolah von Microgaming, wo ein glücklicher Kunde in England am 06. Oktober 2015 £ 13,213,838,68 auf den Slots von Betway gewann. Der englische Gewinn sprengte den bisherigen Grenzstein von 17.861.813 Euro, der in Finnland im Jahr 2013 geknackt wurde. Microgaming feierte im Jahr 2015 das 10 Jährige Jubiläum der Lara Croft: Tomb Raider Online Slot Games und Tomb Raider 2: Secret of the Sword ist auch erschienen.

Oktober 2016 war auch insgesamt ein sehr beschäftigter Monat für Frau Croft. Rise of the Tomb Raider war nicht nur endlich auf Playstation 4 erhältlich, sondern es war auch der 20. Jahrestag von Tomb Raider (1996) – jenes Spiel, das Lara Croft ins Superstardom gehievt hat. Und als ob das nicht genug wäre, wurde unsere fiktive Heldin auch noch ein neuer Guinness Weltrekord verliehen. Mrs. Croft hat auch eine Reihe von Vergnügungsparks inspiriert, die Tomb Raider als Fahrt anbieten. Paramounts Kings Island in der Nähe von Cincinnati, Ohio in den Vereinigten Staaten wurde die Heimat von Tomb Raider: The Ride. Mit mehr als 20 Millionen Dollar hat diese Blockbuster-Attraktion alle Erwartungen übertroffen, was ein saisonaler Themenpark produzieren könnte. Tomb Raider – The Machine ist auch in den Movieland Studios am Gardasee in Italien zu besuchen. Diese Schönheit hat eben überall ihre Finger im Spiel. Aber was erwartet uns jetzt für 2017/2018?

Natürlich wird spekuliert, dass Shadow of Tomb Raider auf der Gamescom 2017 auf der Kölnmesse in Deutschland zwischen dem 22. und 25. August bekannt gegeben werden könnte. Dies könnte auch darauf hindeuten, dass das Spiel nicht in diesem Herbst freigegeben wird. Ein wahrscheinlicherer Starttermin könnte März 2018 sein – schließlich ist der Reboot im März 2013 veröffentlicht worden. Dies würde auch einen genügenden Zeitintervall zwischen den Freigaben bewerkstelligen. Und dies wurde jetzt auch von einer zuverlässigen Quelle angedeutet. Dieser Hinweis kam von Tomb Raider Serien Senior Community Manager, Meagan Marie und sie meinte, dass das Spiel eventuell später in diesem Jahr hinauskommt und es könnte ein ägyptisches Abenteuerspiel werden. Ägypten könnte in der Tat interessant sein, wenn man bedenkt, dass das kommende Assassins Creed Spiel sich auch rund um Ägypten dreht.

Ist Tomb Raider aber eigentlich nicht von Crystal Dynamics, einem Studio in San Francisco, entwickelt worden? Sicher, aber Eidos Montreal, das große Studio hinter Thief und Deus Ex: Mankind Divided, helfen beim nächsten Abenteuer von Lara Croft, Shadow of the Tomb Raider aus. Dies war der erste Hinweis, dass Eidos Montreal seine Finger mit im Spiel hat. Battlefield Director Ian Milham wechselte jetzt zu Crystal Dynamics und ist dort Game Director und Crystal Dynamics arbeitet nun an einem neuen Marvel-Projekt und Eidos Montreal hilft bei der Entwicklung. Aber Eidos hat über 350 Mitarbeiter – eine ausreichende Zahl, um zwei Projekte gleichzeitig bewerkstelligen zu können. Ist dies vielleicht ein Hinweis? Warten wir geduldig ab, was 2017 noch alles „durchsickert“ oder von Usern „entdeckt“ wird.