Shadow Warrior 2: PS4 und Xbox One Version kommt im Frühling

Shadow Warrior 2 wurde nun auf seinem aktuellen Twitter-Account für die Xbox One und die PlayStation 4 angekündigt. Der Titel erscheint dann noch im Frühling diesen Jahres auf den Konsolen, wenn mit den Zertifikaten alles glatt läuft. Davon gehen wir einfach mal an dieser Stelle aus.

Im Oktober erschien der First-Person Shooter bereits auf dem PC und das Spiel hat mit Bounty Hunt Part 1 und The Way of the Wang seitdem zwei DLCs bekommen. Diese werden, laut den Entwicklern von Flying Wild Hog, bereits in die kommende Konsolenversion integriert sein.

Shadow Warrior 2 will hit XB1 + PS4 this spring if all things go well with certification and will include all current DLC! Thx for patience! pic.twitter.com/AJprXbRhpB

— Shadow Warrior 2 (@ShadowWarrior) 17. März 2017