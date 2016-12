Shenmue 3: Vorbestellung bald verfügbar – Neue Infos Anfang 2017

Per Kickstart in die Herzen der Spieler – Der zweite der Teil der von Kritikern gefeierten Shenmue-Reihe liegt nun schon fast 15 Jahre in der Vergangenheit und nach der explosiven Ankündigung auf der E3 2015, dass mithilfe von Kickstarter nun endlich der dritte Teil realisiert werden würde, hat das Team rund um Yu Suzuki, den exzentrischen Kopf hinter dem Genremix, wenig von sich hören lassen. In den kommenden Monaten soll sich das ändern und die frenetischen Liebhaber von Shenmue voll auf ihre Kosten kommen.

Als eines der größten Gaming-Fundraiser-Projekte ist Shenmue 3 mit großer Verantwortung beladen. Nicht nur die Kritiker haben die ersten beiden Ableger des Mischlings zwischen Action-Adventure, Graphic Novel und Life-Sim als wegweisend beschrieben – Auch die Spielerschaft konnte nicht genug bekommen von der packenden Geschichte um den charismatischen Ryo Hazuki. Vor allem die Authentizität der Spielwelt, die für die damalige Zeit einen Realismus etablierte, der erst zehn Jahre später zum Standard wurde, sorgte für Jubelrufe.

Nach zahlreichen Monaten, die der neueste und heißersehnte Teil nun schon in der Entwicklung steckt, meldete sich der Lead-Designer Yu Suzuki in der bekannten japanischen Videospiel-Zeitschrift Famitsu zu Wort und kündigte für den Anfang des kommenden Jahres eine neue Informations- und Materialflut zu Shemmue 3 an:

Development is entering the final stage headed towards full-scale production. Early in the new year, I think we’ll be able to show you things such as new videos.

We will continue progressing with development so that our backers and those who experience the world of Shenmue for the first time can do so with pleasure.

Quelle der Übersetzung: Gematsu