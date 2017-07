Skull & Bones: Kein Assassin’s Creed-Ableger

Take Two Interactive und 2K Games: Große Pläne für die kommenden Jahre

2015 sollte der Durchbruch sein In einem Interview sprachen der CEO von Take Two Strauss Zelnick und der 2K Präsident David Ismailer über kommende Pläne des Publishers. So hat sich das Unternehmen eigentlich vorgenommen mindest einen großen AAA-Titel auf den Markt zu bringen. Für 2017 mag das dem Unternehmen nicht mehr gelingen. Das Ursprünglich im Herbst geplante Red Dead Redemption 2 wurde nun auf das Jahr 2018 verschoben. Somit können wir auch mit großer Wahrscheinlichkeit nicht mi