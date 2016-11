Skylanders: Nähert sich die Reihe dem Ende?

Test: Skylanders Giants

Mit Skylanders Giants hat es Activision wieder einmal geschafft: Die reale mit der virtuellen Welt zu verschmelzen. Echte Spielzeuge erwachen auf dem heimischen Bildschirm zum Leben. Ihr übernehmt wieder die Rolle des sogenannten Portalmeisters, die die Macht haben, den Skylanders Leben einzuhauchen und in die virtuelle Welt zu schicken. Skylanders Giants knüpft an dem Erfolg an, wo der erste Teil der Serie Skylanders: Spyros Adventure aufgehört hat. Wir haben für euch unser Portalmeistercape um den Hals gebunden und uns auf die aufregende Reise zu den Skylands aufgemacht! Die eiserne Faust der Skylands Nein, nein. Die eiserne Faust hat hier nichts mit dem Beat’em-Up-Spiel Tekken zu tun. Viel mehr bezieht sie sich auf ein 10.000 Jahre altes Artefakt, welches in Skylands Giants ei