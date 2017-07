SNES Classic Mini: Klein aber Oho

ARK Survival Evolved: „Ragnarok“ verschiebt sich.

Das Große Ragnarok-Update verschiebt sich um eine Woche Auf Twitter äußerte sich Jen (CM bei Studio Wildcard) zu dem Problem. Console users, Ragnarok will not be releasing on Xbox or PS4 on July 4th. Currently we are aiming for next week, the week of July 10th. Das Studio Wildcard wollte ursprünglich das "Ragnarok"-Update für ARK Survival Evolved heute am 04.07.2017 auch für die Konsolen veröffentlichen. Leider ist ein Speicher-bezogener Absturz der Xbox One Versi