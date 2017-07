SNES Mini: Kurzes Video gibt einen Vorgeschmack auf die Konsole

In San Diego läuft gerade die ComicCon auf Hochtouren. Mit von der Partie sind auch viele Firmen aus dem Gaming-Bereich und nutzen die Gelegenheit, zwischen E3 und gamescom noch ein paar ihrer neuesten Entwicklungen vorzustellen. Nintendo zum Beispiel hat kurze Einblicke zum SNES Mini geliefert, die die Kollegen von IGN nun im Video präsentieren.

Legendäre Klassiker auf der SNES Mini

Was als einfache Gerüchte begannen, entwickelte sich nun zum Hit der Massen. Der SNES Mini folgt dieses Jahr auf den NES Mini, dessen Erfolg letztes Jahr riesig war. Alte Spieleklassiker und wahre Meilensteine ihrer Generation werden auf der kleinen Konsole bereits vorinstalliert sein. Dazu gehören unter anderem The Legend of Zelda: A Link to the Past, Donkey Kong Country, Secret of Mana und Super Mario World.

In dem Video wird das Design der Konsole gezeigt und wir sehen, dass der SNES Mini die gleichen Controller-Stecker haben wird, wie der NES Mini. Somit könnt ihr eure Retro-Controller von der Wii an die Miniaturausgabe anschließen. Weitere Dinge werden in dem Video angesprochen. Schaut es euch einfach an und schreibt uns im Anschluss in den Kommentaren, was ihr von der kleinen Konsole haltet.