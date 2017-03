Sniper Ghost Warrior 3: Release-Datum zum dritten Mal verschoben

The Wolf Among Us: Releasetermin für die Next Gen Retail

Der Release von The Wolf Among Us ist schon ein wenig länger her, nun bekommen aber auch die Next Gen Konsolen eine eigene Retailversion spendiert. Ab 7. November 2014 ermittelt Bigby Wolf auch auf PS4 und Xbox One. Die Jungs von Telltale Games haben bereits mit The Walking Dead das Point-and-Click Adventure wiederbelebt. Auch bei The Wolf Among Us handelt es sich um die Umsetzung einer Comicserie - und wieder setzte man auch auf die dem Comic-Format entlehnte Veröffentlichung in ei