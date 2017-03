Sniper Ghost Warrior 3: Story Trailer erschienen

Test: Alien Rage – Unlimited

Ein Wannabe-Marcus Phoenix böllert sich in generischen Sci-Fi-Stationen durch Alien- und Robotergedöns. Klingt altmodisch? Tjah... CI Games macht uns nichts vor. Ihr "Alien Rage - Unlimited" soll zweifellos an vergangene Zeiten erinnern, wo so vieles angeblich besser war. Dabei packt es uns regelrecht am Kragen und schreit uns "DOOM 3!!!" aus tiefster Kehle ins Gesicht. Es spricht ja auch nichts dagegen mit nostalgischen Gefühlen durch Gegnerhorden zu spratzen und an Eigenheiten zu erinnern, die vielleicht nicht ganz zu unrecht in der Gamer-Antike verrotten. Eine geschickte Aufarbeitung hätte auf jeden Fall ihren Reiz. Hätte... No Country For Old Men Was dem Titel dabei massiv im Weg steht ist das irritierend sture Abklappern von vollkommen überholten Shooter-Klischees ohne j