Soma: Horrorspiel ohne Horror?

Für das Survival-Horror Game Soma soll am 01. Dezember diesen Jahres ein sogenannter Safe-Modus eingeführt, durch welchen die Monster euch nicht mehr töten können. Doch dadurch stellt sich die Frage, ob dem Spiel nicht ein wichtiger Faktor genommen wird: die Angst.

Soma, ein Spiel, bei dem ihr euch alleine durch eine scheinbar verlassene Forschungsstation am Meeresgrund bewegt. Ihr spielt als Simon Jarrett, der nach einer experimentellen neurologischen Untersuchung 88 Jahre in der Zukunft wieder erwacht. Später stellt sich noch heraus, dass ihr lediglich die Kopie des eigentlichen Jarretts seid, dessen Bewusstsein in den toten Körper eines der Angestellten der Forschungsstation transferiert wurde. Begleitet werdet ihr lediglich von Catherine, die über Funk mit euch kommuniziert.

Wer es gespielt hat, weiß, dass man im Spielverlauf immer wieder gruseligen und angriffslustigen Monstern begegnet, die einem das Vorankommen nicht unbedingt einfach machen. Dies kritisierten in der Vergangenheit einige Spieler und nun entschloss sich das Entwicklerstudio dazu, einen Safe-Modus einzubauen. Durch diesen sind die Monster zwar noch anwesend, können euch aber nicht mehr töten. Doch nimmt dies dem Spiel nicht die teilweise Angst vor eben diesen Wesen?

Ist Soma ohne Horror immer noch Soma?

Ja, meinen viele von euch. Auf Reddit geht die Disskussion darum bereits heiß her. Oft wird gesagt, dass Soma durch den Safe-Modus zu einem reinen Walking-Simulator werden würde. Begegne man den schaurigen Wesen, mag man sich im ersten Moment vielleicht erschrecken, aber sobald man gelernt hat, dass diese euch nichts antun können, dürfte man schnell die Angst vor ihnen verlieren. Was bleibt, sind eventuelle Jumpscares, wenn ihr um die Ecke kommt und etwas jaulend auf euch zuspringt.

Ebenfalls fiel aber das Argument, dass Spieler an einigen Stellen die Umgebung gar nicht mehr erkunden wollen, da die Monster einen daran hindern würden. Dies mag vor allem für diejenigen ein Problem darstellen, die schnell Angst bekommen bei Videospielen dieses Genres und lieber die pure Story ohne große Herausforderungen erleben wollen.

Das Spiel wirft beim Spielen vor allem die Frage auf, was es bedeutet, ein Mensch zu sein. So entstehen immer wieder Momente, in denen man sich fragt, wie weit man eigentlich gehen würde, um am Leben zu bleiben und welchen Wert dieses Dasein dann eigentlich noch hat.

Ob mit oder ohne stetige Bedrohung durch die unheimlichen Wesen ist ab Dezember dann vollkommen euch überlassen. Der philosophische Kern des Spiels, der mehr oder weniger die Angst vor der Realität schürt, bleibt dennoch erhalten.