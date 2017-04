SOMA: Purer Grusel im Blickfeld dank Eye-Tracking 

Das Auge als Instrument des Horrors – Frictional Games, die Macher des angsteinflößenden Überraschungshits aus dem Jahr 2015 haben eine neue Art des Grauens ins Auge gefasst. Ab sofort bekommt SOMA, der atmosphärische Albtraum in Reinkultur, Unterstützung für die aktuelle Eye-Tracking-Technologie Tobii. Der erste Eindruck der Entwickler verspricht Survival-Horror par Excellence.

Augen auf und durch!

Der Weltmarktführer in Sachen Eye-Tracking hat sich bereits in den vergangenen Jahren einen Namen im Bereich Gaming gemacht und Support für Titel wie Deus Ex: Mankind Divided oder Elite: Dangerous an den Start gebracht. Das Horror-Genre kam dabei erstaunlicherweise bis dato recht kurz, obwohl die Kombination aus immersivem Eye-Tracking und Gruselatmosphäre durchaus Sinn ergibt.

In Zusammenarbeit mit den Grusel-Experten von Frictional Games – passender könnte der Name für einen Entwickler mit Horror-Fokus nicht sein – verfügt nun auch Soma über Eye-Tracking-Funktionen. So steuert ihr den Lichtkegel der Taschenlampe präzise mit eurem geschärften Blick, rotiert den Blickwinkel, wenn ihr mit den Augen den Rand des Bildschirms ansteuert oder erlebt konfuses, deshalb aber nicht weniger atmosphärisches Durcheinander, wenn ihr den Blick einmal vom Geschehen abwendet, um euch eine Verschnaufpause zu gönnen.

Tobii gibt euch schlicht nicht die Chance dazu, den Grusel des Spiels zu ignorieren und zieht euch stattdessen tief in den Albtraum hinein, in den ihr als Simon Jarrett gestolpert seid. Wir sind gespannt, ob uns möglicherweise in der Zukunft auch Support für Amnesia: The Dark Descent, den ersten großen Horror-Hit von Frictional Games erwartet und wir möglicherweise bald die Kombination aus VR und Eye-Tracking in modernen Videospielen erleben können.