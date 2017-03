Sonic Mania: Neues Release-Datum und Sonic Forces angekÃ¼ndigt

He will be back! Sonic the Hedgehog erhält noch in diesem Jahr mit Sonic Mania ein weiteres Abenteuer in klassischer 2D-Optik. Sega hatte den Release-Termins des Spiel zunächst für dieses Frühjahr angelegt, allerdings verkündete man nun auf der SXSW (South by South West in Austin), dass der blaue Igel mit seinen Turnschuhen erst im Sommer vorbeirauschen wird. Ein genauer Termin wurde für die Veröffentlichung dabei nicht genannt.

Einblicke Sonic Mania und Sonic Forces

Für alle Freunde des schnellen Igels, welche die Verschiebung des Spiels betrauern, wurde ein kurzer Gameplay-Trailer veröffentlicht, welcher euch die Flying Battery Zone zeigt. Dieses Gebiet dürfte euch aus Sonic the Hedgehog 3 und Sonic & Knuckles bekannt sein. Erneut müsst ihr also gegen Dr. Eggman und seine Armee ran. Hier der Trailer für euch:

Sonic Mania kommt nun also erst im Sommer für die Nintendo Switch, die PlayStation 4, die XBox One und den PC raus.

Aber dies war noch nicht alles aus dem Sonic-Universe, denn Sonic Forces bekam nun offiziell ein Logo und ihr werdet im Laufe des 17.3 noch Einblicke in das Spiel bekommen, welches vorher unter den Titeln Project Sonic und Sonic 2017 bekannt war. Sonic Forces soll ein 3D-Abenteuer werden, welches für die gleichen Plattformen erscheinen wird wie Sonic Mania. Für Sonic Forces wird die Hedgehog Enigine 2 verwendet. Geboten wird euch das gewohnte High-Speed-Gameplay aber auch neue Mechaniken wie Erkundungen und neue Plattform-Elemente.

Freut ihr euch auf den blauen Blitz, welcher uns gleich mit mehreren Spielen beehren wird? Lasst es uns wissen!