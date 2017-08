Sony: Diese Titel gibt es auf der Gamescom 2017

Die Gamescom 2017 kommt mit rasanten Schritten immer näher und alle großen Publisher wollen der Spielerschaft ihre neuen Titel präsentieren. Mit Anspielstationen und Live Events will man von sich überzeugen. Nun hat Sony das eigene Line Up für die Messe enthüllt.

Sony setzt auf Vielfalt

Um auf der größten Videospielmesse der Welt bei Presse und Spielern punkten zu können, bietet Sony allen Besuchern ein breites Angebot von Titeln an. Dabei sind First Party- und Third Party Spiele vertreten. So sind beispielsweise Spiele wie Detroit: Become Human, Gran Turismo Sport oder auch Monster Hunter: World zum Antesten anwesend. Zusätzlich haben auch Freunde der virtuellen Realität Grund zur Freude: Für diese hat Sony einige Games für die PlayStation VR parat. Ein Besuch lohnt sich also. Als kleines Extra wird auch ein Live-Programm während der Messe geboten. Am Freitag und Samstag finden die sogenannten PlayStation Masters statt, welche ihr euch vor Ort oder via Twitch ansehen könnt. Sony verspricht hier die bisher größte eSports-Bühne der Gamescom.

Hier nun die Liste mit Sonys Line Up auf der Gamescom 2017:

PS4 First Party

Detroit: Become Human

Frantics

Gran Turismo Sport

Gran Turismo Sport im Audi R8 LMS Rennsimulator (umgebauter Originalwagen)

Hidden Agenda

That’s You!

Uncharted: The Lost Legacy

Wissen ist Macht

PS4 Third Party

Call of Duty: WWII

Destiny 2

Marvel vs. Capcom: Infinite

Monster Hunter: World

PlayStation VR

Bravo Team

The Persistence

Gran Turismo Sport

Monster of the Deep: Final Fantasy XV

Moss

The Elder Scrolls V: Skyrim VR

No Heroes allowed! VR

Sparc

Stifled

The Inpatient

Was haltet ihr vom Line Up? Ist hier für euch etwas interessantes dabei?