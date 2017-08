Sony: Microsoft versucht Überzeugungsarbeit für Crossplay

Überzeugungsarbeit von Microsoft

Wie wir schon gestern berichtet haben, stemmt sich Sony immer noch gegen Crossplay. Was schon längst für Nintendo und Microsoft die Zukunft ist, wird bei Sony mit Misstrauen beäugt. Microsoft lässt allerdings nicht locker und möchte Sony um jeden Preis mit ins Boot holen.

Die Gamescom läuft auch Hochtouren. Crossplay in vielen Spielen wird immer mehr zu einer erfüllbaren Zukunftsvision von Microsoft und Nintendo. Die gesamte Community steht hinter dem Projekt. Die Ganze? Nein, ein Entwickler wehrt sich dagegen. Das nicht ganz so kleine PlayStation-Lager möchte nicht mit den anderen Spielen kooperieren. Allerdings sehen das überwiegend nur die Firma selbst so. Die Spieler wünschen sich auch ein gemeinsames Spielen für Alle – Eine echte große Gaming-Community, bei der die Konsole oder das Betriebssystem völlig egal ist.

Ähnlich steht auch Microsoft zu Crossplay so und kam bei der Gamescom auf Folgendes zu sprechen.

Wir sprechen weiter mit Sony über Crossplay. Wir arbeiten mit ihnen an Minecraft und natürlich wollen wir versuchen, dass sie ein Teil davon sind – eine Community, um Spieler zu vereinen.

„Ob Sony noch einlenkt ist, unklar“

So Aaron Greenberg, Marketing-Chef der Xbox. Demnach möchte man Sony gerne weiterhin mit ins Boot holen. Sony selbst hat sich bisher noch nicht dazu geäußert und eine Antwort, ob sich Sony nicht doch noch umentscheidet, liefert uns auch Sonys Marketing-Manager Jim Ryan nicht. Ryan nannte bei einem damaligen Gespräch den Grund, dass man die Community schützen müsse und führte kommerzielle und auch wirtschaftliche Gründe auf, warum man kein Crossplay möchte.Nun liegt es also an der PlayStation-Community und auch allen anderen Freunden von Crossplay, den letzten großen Konzern mitzuziehen, damit wir alle endlich eine große Gamer-Community sein können.

Wie denkt ihr über das Thema Crossplay? Stimmt es euch froh, dass endlich alle Spieler miteinander vereint spielen könnten wenn sich Sony doch noch umentscheidet? Schreibt es uns in die Kommentare.