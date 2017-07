Sony PS5 für 2019 geplant?

Sony unter Druck?

Kaum wurde die Xbox One X von Microsoft angekündigt überschlagen sich die Theorien über eine tatsächliche neue Konsolengeneration seitens Sony. Diese dürften sich mit ihrer PS4 Pro durchaus unter Druck fühlen, eine ähnlich starke Konsole zu veröffentlichen. Im Internet wird indes wild spekuliert ob es eine weitere Upgrade Version der PS4 Reihe geben oder aber generell an einer Next-Gen gearbeitet wird. Der Branchespezialist Michael Pachter hat seine Meinung zu den Spekulationen kund getan:

Ich denke sie [Sony] sind ehrlich, wenn sie sagen, dass sie nicht nur einen halben Schritt machen, aber die PlayStation 5 … wie viel schneller kann sie sein? Sie wird sicherlich 4K unterstützen. Wird sie 240fps unterstützen? Großartig. Wird sie Spiele abspielen, die für die PS4 Pro entworfen wurden? Das ist die Frage. Ich denke ja.“

Mögliche Abwärtkompatibilität

Pachter sieht demnach klar eine Abwärtskompatibilität der neuen Konsole in Betracht. Die bei den Sony Entertainment System bisher selten der Fall waren. Die Konsolenhersteller sind ja viel mehr für ihre, vielen und überwiegend sehr guten, Remakes wie in etwa das kommende Final Fantasy 12 the Zodiac Age bekannt. Die Möglichkeit die alten Spiele auf die Neuen Konsolen zu bringen zählen nicht zu den Stärken. Doch komplett ausschließen das man sich der Abwärtskompatibilität zuwendet möchte man dann doch nicht.

Wobei die PS4 Pro sich nun, bei aller Liebe, nicht verstecken muss. So bietet uns Sony doch viele Exklusiv Titel die in erster Linie eine riesige Fan Basis aufgebaut haben. So wie Horizon Zero Dawn welches ein wirklich großen Andrang hat.

Jedoch vertritt Sony selbst den Standpunkt, dass eine neue Generation nur aus einer komplett neuen Technologie bestehen kann. Es sollte nicht nur etwas sein was auf schon vorhandener Technik basiert nur um eine Abwärtskompatibilität zu ermöglichen. Mit diesem Standpunkt liegen sie ja nun auch nicht daneben. Daher ist zum Bespiel die Xbox One X ja nicht, wie oft behauptet eine Next-Gen, sondern lediglich eine weitere stark verbesserte Form der Xbox One Familie.

Wann können wir mit der Next-Gen rechnen?

Da 4K noch in der Kinderschuhen steckt hat Sony nun noch alle Türen offen um sich erst einmal den Microsoft Konkurrenten genau ansehen zu können und entsprechend darauf zu reagieren. Um mögliche Fehler, direkt bei ihrer Next-Gen, ausmerzen zu können. Der bekannte Spezialist ist der Meinung das wohl erst 2019 oder wahrscheinlicher 2020 Sony ein entsprechende Nächste Generation ausrufen wird die weit aus mehr zu bieten haben wird als bisher möglich. Michael Pachter ist fest überzeugt: