Sony verärgert Kunden mit neuen Produktankündigungen

Jüngst kündigte Sony an das es in kürze in Japan eine überarbeitete Version des Playstation VR Systems geben wird. Höhere Effizienz, dünnere Kabel und eine stärkere Recheneinheit sollen so für mehr Komfort sorgen. Allerdings muss man zeitgleich auch sagen das Sony hier keine wirklich großen Neuerungen bringt. Lediglich das HDR Passtrough der neuen Recheneinheit wäre ein Grund sich eine zweite VR Brille zu kaufen, oder ein Upgrade zu erwägen. Zeitgleich würde aber die alte Brille ihren Wert verlieren, was gerade anhand der aktuellen Marktsituation, kurz vor Weihnachten, natürlich wirklich ärgerlich für die Kunden ist. Ebenfalls wurde eine neue Version der Playstation 4 Pro und neue Move Controller angekündigt. Auch hier fühlen sich die Kunden ein wenig hinters Licht geführt.

Sicherlich wäre es vom Marketing her deutlich besser gewesen die Playstation VR in der alten Variante zur Weihnachtszeit deutlich zu reduzieren um sie so mehr unters Volk zu bringen und Restbestände abzuverkaufen, als jetzt, kurz vor Saison anzukündigen das die Kunden auf keinen Fall zu Weihnachten zuschlagen sollten, da im kommenden Jahr sowieso eine neue, bessere Version, herauskommt. Das war strategisch irgendwie Murks.

Die PS4Pro einem Update zu unterziehen ist dabei weniger ein Problem. Die Konsole verändert sich kein bisschen, laut Sony. Es wird keinerlei Leistungsplus oder dergleichen geben, das Design bleibt wohl auch das gleiche. Es gäbe lediglich einige Optimierungen, eventuell haltbarere Komponenten oder energieeffizientere Komponenten, so genau ist das noch nicht raus, aber vermutlich wird es keine vollwertige Überarbeitung. Wir brauchen uns also keine Sorgen zu machen das es bald neben der PS4, eine PS4 Slim und eine PS4Pro gibt und zusätzlich noch eine PS4ProSlim oder sowas.

Die neuen Move Controller allerdings entsprechen bei weitem nicht dem was sich die Kunden gewünscht hatten. Offiziell gibt es lediglich ein Akku Update für die Move Controller von 1380 mAh auf 1900 mAh was nun wirklich kaum einen Unterschied machen dürfte. In der Praxis halten die Move Controller zusammen mit einer Ladestation locker eine komplette Zockersession aus ohne schlapp zu machen und wir reden hier noch von den alten PS3 Move Controllern mit Mini USB Anschluss, die schon einige Jahre auf dem Buckel haben. Einen stärkeren Akku zu verbauen ist vielleicht nett, aber die Kundschaft will Analog Sticks an den Controllern um die Immersion zu erhöhen und keine größeren Akkus, solange es sowieso kaum Spiele gibt, die man lange genug spielen würde um die Controller leer zu bekommen. Da kommt doch die Tatsache das Sony eine bessere Version von Playstation VR angekündigt hat noch weiter surreal rüber.

Die Frage stellt sich an dieser Stelle ob Sony mal wieder den Kontakt zur Basis verloren hat!?

Vor wenigen Tagen wurde bereits ein HDMI Kabel präsentiert das in der Lage ist Bilder von Konsolen zu verbessern. Das Kabel soll wohl auch im VR Bereich einiges leisten können. Sony hätte mit der neuen PSVR Variante ja auch ein solches Post Processing für die VR Bilder einführen können, die Chance wäre da gewesen, eine spürbare Verbesserung zu bringen. Wenn man den Kunden die bereits VR Systeme von Sony einsetzen nun ein zweites System verkaufen will sehen wir es als lächerlich an das Sony hier dann die neue Kamera bündelt und zeitgleich ein neues Kameramodell ankündigt. Vermutlich wird das neue Kameramodell dann wieder extra verkauft, so das man als Erstkäufer der VR dann 3 Kameras zuhause hat, also selbst als PS4 Pro Besitzer, der die alte PS4 noch behalten hat, trotzdem eine Kamera Zuviel hat.

Irgendwie erschließt sich und die Logik hinter solchen Entscheidungen nicht. Wenn Sony die Kamera mit dem neuen PSVR bündelt, dann hätte man doch auch ein 50 Euro günstigeres Paket bringen können ohne die Kamera, für alle die die Kamera schon haben. Die Inkompatibilität der Kabel ist ein weiterer Hohn, hier müsste es auf jeden Fall Adapter geben. Gerade die Kunden deren Kabel defekt sind und die keinen Ersatz erhalten, wären sicherlich glücklich gewesen, wenn man das Problem so hätte lösen können. Sony verärgert damit die Fanbase ziemlich und langsam aber sicher verstehen wir auch warum das so ist.