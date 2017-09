South Park: Die Rektakuläre Zerreissprobe: Hautfarbe ändert den Schwierigkeitsgrad nicht

South Park Die rektakuläre Zerreißprobe: Schwierigkeitsgrad passt die sich der Hautfarbe an

Komm schnell mal her nach South Park ... Bald bekommen wir das neue South Park Spiel präsentiert. Die rektakuläre Zerreißprobe wird, wie wir in diesem Artikel schon berichtet haben, in der Ungeschnittenen Version auf den Markt kommen. Aber wir haben noch eine pikante Neuigkeit für euch. Lang erwartet wurde das neue South Park ja schon sowieso von allen Fans. Bald ist es dann auch soweit das wir es endlich in den Händen halten dürfen. Voller Witz, in form des sehr eigenen So