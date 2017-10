South Park – die rektakulÃ¤re ZerreiÃŸprobe: Ubisoft sucht den besten Furz

Ubisoft bringt eure Darmwinde in luftige Höhen. So, oder so ähnlich könnte ein Werbespruch für die neue Kampagne zu dem, am 17.10.2017 erscheinenden neuen South Park Spiel „Die rektakuläre Zerreißprobe“ heißen. Dass South Park keine Wissenschaftssendung ist, ist ja allseits bekannt, jedoch setzen die Entwickler nun einen drauf und veranstalten den „Fart Contest“

Ubisoft sucht besten Furz aus der Community

Alle Fans, die sich dazu berufen fühlen, können ihrem Furz nun Gehör verschaffen und ihre beste Sound-Aufnahme auf einer speziell dafür eingerichteten Seite hochladen. Dieser wird von einer Jury, bestehend aus Mitgliedern der San Francisco Studios, Mr. Methan und einem Repräsentanten der South Park Digital Studios bewertet.

Die aktuell 10 besten Pupse können auf der Website Probe gehört werden, falls ihr danach also immer noch voller Energie steckt, wenn auch in Form von Bohnen und Sauerkraut, dann lasst diese raus und nehmt noch bis zum Einsendeschluss, dem 16. Oktober am Wettbewerb teil und werdet Geräusch einer tödlichen „Furz-Waffe“. Der Gewinner wird eine Woche später am 23. Oktober bekanntgegeben.

Also holt eure Mikros raus und vergesst nicht, den Pop-Schutz zu reinigen, möge die beste Flatuenz siegen!