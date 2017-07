Spider-Man: Größe der Spielwelt bekannt

Größe der Spielwelt via Twitter bekanntgegeben

Insomniac Games spricht via Twitter über ihr neues Projekt. Ein Spider-Man-Game erwartet uns – von den Sunset Overdrive Entwicklern geschaffen und für die ersten Hälfte 2018 geplant. In den letzten Wochen hört man in regelmäßigen Abständen immer wieder Neues über ihr Projekt. Enthüllt sind bisher das vielseitige Kampfsystem, mit dem ihr so einiges frei entscheiden könnt. Es gibt passende Optionen, ob ihr den Schurken ganz offensiv gegenübertreten wollt. Andere können das Ganze auch in typischer Stealth-Action angehen.

Des Weiteren ist bekannt, dass man nicht nur als „Spidey“ unterwegs sein wird, sondern auch als der hinter dem Spinnenheld steckende Peter Parker die Straßen besuchen wird. Ob das Spiel in Spider-Mans bekannten Gefilden in New York stattfindet, bleibt unklar. Jedoch hat man einen ungefähren Richtpunkt der Spielwelt-Größe bekommen, an dem die Spieler sich orientieren können. Vorweg: Die Spielwelt ist von ihrem Umfang zwar nicht mit einem „The Witcher 3: Wild Hunt“ zu vergleichen, aber laut den Entwicklern dürfen wir uns auf eine Welt freuen, die ca. vier bis sechs Mal größer ist als die von Sunset Overdrive. Spiderman wird zurzeit exklusiv für die PS4 entwickelt.