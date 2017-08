Spielt Detroit: Become Human auf der Gamescom

Mit Spannung wird der neue Titel der Heavy Rain und Beyond Two Souls Macher erwartet. Dieser nennt sich Detroit: Become Human und erinnert an den Film Ex Machina. Das Game erscheint 2018 exklusiv für die PlayStation 4 und entspringt wie auch seine Vorgänger der kreativen Feder von David Cage, dem visionären Kopf von Quantic Dream.

Erneut wird in mehreren Handlungssträngen und Entscheidungsmöglichkeiten eine emotionale Geschichte erzählt. Diese spielt in der nahen Zukunft in der Metropole Detroit. Eine Stadt, die sich durch ihre technische Neuentwicklung verjüngt: Androiden. Im Spiel schlüpft ihr in die Rolle von Kara, einer Androiden-Dame, die ihren Platz in der turbulenten sozialen Landschaft zu finden versucht.

Auf Twitter gab Quantic Dream bekannt, dass ihr auf der Gamescom am PlayStation Stand die Gelegenheit haben werdet, das Spiel anzutesten. Nicht nur für Fachbesucher, sondern auch in der Entertainment Area gibt es den Titel zum Anspielen.

We're happy to announce that our team will be at @gamescom next week with the @Detroit_PS4 demo! Looking forward to see you on 22-25.08! pic.twitter.com/vz0oITijM5 — Quantic Dream (@QUANTIC_DREAM) August 14, 2017

Die Hostage-Demo

In der anspielbaren Demo – der Hostage-Demo – müsst ihr einen Androiden davon abhalten, sich mit einem Mädchen von einem Dach zu stürzen. Wie schon in den früheren Ablegern gibt es wieder mehrere Möglichkeiten, das Szenario zu bewältigen. Quantic Dreams Spiele sind dafür bekannt, dass es zu unterschiedlichen Todesfällen kommen kann, je nach dem wie ihr euch entscheidet.

Haltet euch also für die Gamescom bereit, denn vielleicht wird wieder eine Statistik erstellt, zu welchen Anteilen sich die Spieler auf Gamescom entschieden haben. Eine solche Statistik wurde schon für die Besucher der E3 veröffentlicht.