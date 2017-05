Splatoon 2: Bundle enthüllt und neuer Trailer vorgestellt

Demnächst darf wieder kräftig mit Farbe geschossen werden. Am 21. Juli erscheint Splatoon 2 exklusiv für die Nintendo Switch und steigt dann wieder voll ein in den Multiplayer-Himmel. Aber das Spiel unterstützt nicht nur die Online-Schlachten, sondern auch einen Einzelspieler-Modus mit Kampagne. Dieser wurde nun in einem neuen Trailer vorgestellt. Gleichzeitig wurden die Bundles, die es zum Release geben wird, enthüllt.

Jede Menge Farbe im Spiel

In dem Bundle ist dann natürlich das Spiel selbst in digitaler Version enthalten und eine limitierte Switch in den Farben Neon-Blau und Neon-Rot. Zusätzlich gibt es den Pro-Controller in der Splatoon 2 Edition mit pinkem und grünem Griff, sowie einem Tintenklecks-Design. Obendrauf gibt es noch eine Tragetasche für die Switch, einen Bildschirmschutz und zwei Joy-Cons in den Farben Neon-Grün und Neon-Pink. Der Sommer wird also bunt.

Um euch noch mal ein bisschen auf das Spiel einzustellen und auch alle Singleplayer-Begeisterten das Spiel schmackhaft zu machen, haben wir für euch noch den Trailer mit reingepackt.