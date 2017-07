Splatoon 2 Guide: Alle versteckten Schriftrollen finden

Für Sammler und Geschichtsliebhaber

Erst am Freitag kam das Abenteuer Splatoon 2 zu den Spielern. Wir haben euch indes schon einen kleinen Guide zurechtgelegt, in dem wir euch erklären wie ihr in 27 Einzelspieler-Missionen an die witzigen Schriftrollen komt. Nicht nur für die normalen Sammler sind die Schriftrollen recht interessant. Sondern auch für alle, die etwas mehr um die Geschichte der Inklinge und Oktarianer erfahren wollen. Wir haben euch ja schon einen Einblick auf Splatoon 2 in unserem Test gegeben. Heute werden wir euch dabei helfen die Schriftrollen zu komplettieren.

Die in Splatoon 2 versteckten Schriftrollen sind zumeist eine witzige Idee, so werden die typischen Instagram-Selfies so richtig durch die Tinte gezogen. Nebenbei erfahren wir noch mehr Einzelheiten um die liebevoll gestaltete Welt. Zwar legt das Spiel eindeutig den Fokus auf den Multiplayer, aber immerhin hat man satte 27 Einzelspieler-Missionen, in den wir unsere Fähigkeiten optimieren können. Kommen wir nun zum Guide. Wir haben für euch ausführliche Bilder und kleine Beschreibungen, wo genau die Schriftrollen versteckt sind. Aufgeteilt in Missionen und Fundorte. Wir lassen an dieser Stelle einmal die Außenposten-Schriftrollen weg. Denn diese findet ihr einfacher. Folgt dazu einfach den gelben bzw. grünen Luftballons und schon habt ihr das Ziel eurer Begierde. In den Missionen wiederrum ist es ein wenig schwieriger. Wir wünschen euch viel Spaß und eine erfolgreiche Schriftrollen-Jagd!

Tentakelvorposten

Mission 1: Die Oktarianer können es nicht lassen.

Achtet hierbei auf die Checkpoints. Sobald ihr den fünften davon erreicht habt solltet ihr bei einem Turm sein. Dort lasst ihr euch durch ein paar Gitter fallen. Seid ihr unten gelandet, dreht euch um und öffnet die auf dem Bild zu sehende Holzkiste.

Mission 2: Willkommen in Oktopia

Hier versteckt sich die Schriftrolle bei Checkpoint 2. Dort gelangt ihr zu zwei hölzernen Säulen mit Metallgittern. Dort sollten auch ein paar Gegner herumspringen. Hinter der zweiten Säule, auf der untersten Ebene, ist wieder eine Holzkiste. Dort befindet sich die zweite Schriftrolle.

Mission 3: Oktokopter im Abendrot

Seht vom Sprungbrett in die Richtung des fünften Checkpoints. Dort solltest ihr die Schriftrolle schon auf der zweiten Säule entdecken. Neben der Säule ist eine Plattform versteckt. Ein erfolgreicher Sprung darauf katapultiert euch direkt zur Schriftrolle Nummer 3.

Saugnapf Ausguck

Mission 4: Oktospeier – Feier

Besiegt zuerst alle Gegner auf der Ebene. Danach hüpft ihr in Richtung der farbigen Bürsten und werdet im Nu zur vierten Schriftrolle und zwei Kisten teleportiert.

Mission 5: Surfen im Oktopark

Mit einem gezielten Schuss solltet ihr erst die Gegner und dann die Luftballons abschießen. Springt rechtzeitig vor der Plattform mit den Kisten ab und holt euch die fünfte Rolle.

Mission 6: Invasion der Oktozepps

In dieser Mission gibt es auf eine Ebene, wo euch ganze 10 Raketen vernichten wollen. Auf dieser bewegt ihr euch nach hinten links zu einem Schlüssel. Von dort aus dreht ihr euch um und seht eine Schiene. Diese müsst ihr aktivieren und kommt anschließend zur sechsten Schriftrolle.

Mission 7: Mega-Putz in der Seitengasse

Folgt dort den Tintenkillern dem im Bild eingezeichneten Weg und springt dort hinunter. Da findet ihr wieder eine Holzkiste. Dahinter, um eine Ecke, befindet sich die nächste Schriftrolle.

Mission 8: Schmonzette voller Schnalz

Bei der achten Schriftrolle müsst ihr mit eurer gewählten Waffe die Schnalzbänder ausrollen und in der Mitte der längsten Rolle schnellstmöglich Richtung Kiste schwimmen. Dort angekommen gehört auch das nächste Sammelobjekt euch.

Mission 9: Oktoling-Hinterhalt im Korallenviertel

Auf der Karte ziemlich weit links werdet ihr einen gefärbten Baum sehen. In der Nähe befindet sich auch noch ein Tintenwall der Oktarianer. Dort müsst ihr auf einer Erhöhung mit eurer Tinte lang spritzen, wodurch ihr eine unsichtbare Truhe entdecken werdet und in der es dann wieder das witzige Pergament gibt.

Schnabel-Depot

Mission 10: Vorbei an der Oktopatroullie

Hier ist Sprungkraft und Köpfchen gefragt. Ihr werdet nach dem ersten Checkpoint zu einer Stelle mit vier Schwämmen kommen. Von dieser solltet ihr drei weitere Schwämme sehen. Über diese gelangt ihr, mit gezielten Sprüngen, dann zur Schriftrolle.

Mission 11: Jäger und Gejagte

An der im Bild gesehenen Position müsst ihr euch zum eingezeichneten Gitter bewegen. Dort müsst ihr euch in der Tintenfischform fallen lassen. Ihr werdet durch die Gitter rutschen und auf einen Gegner treffen. Dieser lässt die Schriftrolle für euch fallen.

Mission 12: Die Hüpfburg der Oktarianer

Dort wartet ihr einfach auf den richtigen Moment, um auf den großen Tintenduscher zu springen. Von dort dann auf die eingezeichnete Plattform im Bild – eine leicht verdiente Schriftrolle.

Mission 13: Drehschalter und tanzende Flächen

Der Auf dem Bild eingezeichnete Haken bringt euch mit dem richtigen Timing auf einen Duscher. Von der rechten hinteren Säule solltet ihr problemlos zur Schriftrollen-Kiste kommen.

Mission 14: Parkhaus-Parkour

Wenn ihr Checkpoint Nummer 3 erreicht habt, solltet ihr im hinteren linken Eck auf der, im Bild markierten Plattform, die vierzehnte Schriftrolle bekommen. Damit habt ihr schon mal mehr als die Hälfte geschafft.

Mission 15: Oktoling-Hinterhalt auf der Buckelwal Piste

Achtet zu Beginn der Mission darauf, einen Schlüssel zu ergattern, der sich in einer kleinen Holzkiste befindet. Rechts der gegnerischen Hauptbasis seht ihr dann einen robusten Container, in der sich die gesuchte Schriftrolle befindet.

Glibber-Garnison

Mission 16: Intermezzo auf der Bowlingbahn

Im Gebiet mit dem Geschützturm und den ständig erscheinenden Bowlingkugeln befindet sich recht oben auf der Säule eine Kiste. Dort findet ihr dann die Nummer 16.

Mission 17: In der Festung der Oktokommandanten

Trotz des immens herausfordernden Levels ist die Schriftrolle recht einfach zu erreichen. Wenn ihr den letzten Checkpoint erreicht habt, lasst euch durch das eingezeichnete Gitter fallen und zack, da habt ihr sie schon direkt hinter euch liegen.

Mission 18: Turmhoch überlegen

Auch hier wieder ist es beim Checkpoint Nummer drei. Beseitigt vorerst alle Scharfschützen. Danach bewegt ihr euch zur Position im Bild seht. Von dort aus einfach nur fallen lassen, hinunterspringen oder was auch immer ihr möchtet. Ein Stück näher an der Komplettierung.

Mission 19: Das Experimentorium

Es klingt nicht nur schwer, sondern es ist auch schwer. Aber keine Sorge, ihr könnt es so oft versuchen wie ihr möchtet. Ihr findet eine Stelle mit fünf Haken. In der Luft müsst ihr einen Schalter besprühen. Dieser lässt die Schriftrollen-Plattform herunterfahren, sodass ihr sie erreichen könnt.

Mission 20: Auf und Ab im Propellerland

Das ist ein wenig tricky, ihr seid aber nicht so weit gekommen, um jetzt schlapp zumachen. Betätigt also den blauen Propeller und beschießt danach einen kleinen Schalter an der Plattformkante. Wenn ihr das geschafft habt, seht ihr direkt hinter einem Sprungfeld zum nächsten Checkpoint die Schriftrolle. Bleiben nur noch 7.

Mission 21: Oktoling-Hinterhalt an den Muränentürmen

Direkt zu Beginn auf eurer Startposition seht ihr linker Hand einen recht hohen Turm. Dorthin müsst ihr euch begeben und über die Gitter in Richtung der Schriftrolle springen. Wieder eine eingesackt!

Cephalopod-HauptQuartier

Mission 22: Pfade ins Ungewisse

Ab hier wird es echt schwer – auch mit den Schriftrollen – aber es sind ja nicht mehr viele also: Nach dem letzten Checkpoint werdet ihr Tintenkiller in einer großen Ebene sehen. Von der rechten hinteren Säule könnt ihr dann einen unsichtbaren Weg besprühen. Folgt ihr dem Weg, kommt ihr direkt zur Schriftrolle 22.

Mission 23: Reise durch die Oktogalaxie

Wenn ihr heil Checkpoint 9 erreicht habt, wechselt von der linken auf die rechte Schiene. Von dieser werdet ihr surfend oder schwimmend zur Schriftrolle im Bild hinten links befördert.

Mission 24: Kreuz die quer über dem Meer

Besiegt zuerst einmal die beiden Gegner nach dem zweiten Checkpoint. Dann solltet ihr über die Mitte hinter den Blöcken einen Schwamm einfärben können. Einmal gefunden, so könnt ihr über diesen Nummer 24 einkassieren. Nur noch ein paar und wir haben sie alle!

Mission 25: Verschiebung gen Wahnsinn

Hier müsst ihr die Augen nach dem im Bild zu sehenden Schalter offen halten. Dieser befindet sich auf der letzten Plattform, wo ihr auch den Elektrowels findet. Betätigt ihr den Schalter, müsst ihr nur noch einen Gegner aus dem Weg schaffen und ihr werdet einen Turm aus Kisten sehen. Darunter befindet sich auch die Schriftrolle.

Mission 26: Unruhige Kugel am Strand

Hierbei müsst ihr wieder Geschick beweisen. An der Stelle mit den feindlichen Bowlingkugeln, die ihr mit der farbigen Fontäne zerstören könnt, befindet sich die vorletzte Schriftrolle. Nachdem ihr wie beschrieben die drei auf euch zurollenden Kugeln beseitigt habt, könnt ihr einfach zur Schriftrollen-Truhe schwimmen.

Mission 27: Oktoling-Hinterhalt in der Molluskelbude

Gleich zu Beginn findet ihr auch die letzte Kiste mit Schriftrolle. Ihr müsst den auf dem Bild markierten Bereich einsprühen und dort befindet sich die Nummer 27 und damit letzte Schriftrolle in den Missionen.