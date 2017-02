Square Enix: Neues RPG „Project Prelude Rune“ angekündigt

Square Enix verkündete, dass sie an einem neuen RPG-Projekt arbeiten, welches den Titel „Project Prelude Rune“ trägt. Entwickelt wird dieses von dem neuen Studio Istolia welches seinen Sitz in Tokyo hat. Hideo Baba hat dies als Vorsitzenden. Baba ist seit 18 Jahren in der Branche und war unter anderem für die Tales of Serie verantwortlich.

Bis jetzt sind von dem RPG nur ein paar Artworks vorhanden und das Studio sucht nach Mitarbeitern (Na? ab nach Tokyo würde ich sagen!). Auf der Square Enix Holdings Seite wurde ein kurzes Statement sowohl zum Spiel als auch zum Studio Istolia gegeben, die wir euch hier einmal präsentieren.

Zunächst zum RPG „Project Prelude Rune“

Das Projekt will ein neues RPG verwirklichen, welches in einem neuen Fantasy-Universum eingebettet ist: weite Landschaften, die überquellen an Leben. Von der Erde genährt, trauen sich die vielen Menschen des Landes zu träumen, für das Gerechte zu kämpfen- und dies ist ihre Geschichte.

Soweit alles klar oder?

Zum Studio Istolia

Der Name des Studios Istolia kommt aus dem griechischen und bedeutet Geschichte bzw. Erzählung. Das Studio setzt seine Augenmerk also primär auf den Story-Teil von Spielen. Als Ziel setzt sich das das Studio:

Unvergessliche Geschichten zu erzählen, welche den Spieler in ihrem echten Leben inspirieren und ein neues Spielerlebnis für alle Spieler auf der ganzen Welt zu schaffen.

Die offizielle Seite des Studios findet ihr hier, natürlich auf Japanisch. Wir werden auf jeden Fall öfter mal reinschauen, um zu gucken, ob es Neuigkeiten zum Spiel gibt. Freut ihr euch?