Star Wars Battlefront 2: Belgien und Hawaii fordern Lootbox-Regulierung

Jeder spricht über Lootboxen

Auch wenn DICE und Electronic Arts die Mikrotransaktionen aus Star Wars Battlefront 2 kurzzeitig deaktiviert haben, läuft die Debatte weiterhin auf Hochtouren, da die ganze Branche über das Thema diskutiert. Dabei sind es nicht nur die Spieler, sondern auch Politiker, die sich sehr kritisch mit den Lootboxen auseinandersetzen.

Unter ihnen auch Koen Geens. Er ist der belgische Justizminister und hat die Absicht, Ingame-Käufe mit zufallsbasierten Ergebnis zu verbieten. In seiner Begründung heißt es, dass ein solches System in Grunde genommen keinen Unterschied zum konventionellen Glückspiel hat. Ihm zufolge könne es sogar zu einer Sucht führen, was in Verbindung mit Videospielen der mentalen Gesundheit junger Menschen schaden könnte.

Trotzdem betonte Geens, dass die Ergebnisse der Nachforschungen Zeit benötigen. So eine Initiative müsse durch die EU gehen und ob dann am Ende etwas dabei herauskommt, sei auch fraglich. Die Branche betonte, dass es bei den Lootboxen keine Verlierer gäbe, man bekomme immer etwas und falls es doppelt sein sollte, wird es in den meisten Spiel sogar umgetauscht.

Auch Hawaii schaltet sich ein

Nicht nur in Belgien, auch in Hawaii regt sich Widerstand gegenüber der Mikrotransaktionen. Der Abgeordnete Chris Lee bemängelte die Wirkung auf junge Spieler und bezeichnet Star Wars Battlefront 2 als „Online-Casino“. Dieses sei primär nur erschaffen worden, um Kindern das Geld aus der Tasche zu ziehen. Seine Rede schloss er mit dem Star Wars-Zitat „ES IST EINE FALLE“ ab und plädiert dementsprechend auch für ein Verbot auf Hawaii.