Star Wars Battlefront 2: Erste Einblicke am 15. April

EA wird uns bereits am 15. April erste Einblicke in Star Wars Battlefront 2 gewähren und zwar auf der Star Wars Celebration in Orlando, Florida. Gezeigt wird im Rahmen eines Panels mit dem eindeutigen Namen „The Galaxywide Premier of Star Wars Battlefront 2“um 20:30 Uhr unserer Zeit einen Trailer zum neuen Titel, welchen wir auch online zu Gesicht bekommen werden. Der Shooter Star Wars Battlefront 2 soll später in diesem Jahr, im Herbst, erscheinen und im Rahmen des Panels werden EA und DICE uns wohl auch mehr Informationen zum Titel liefern.

#StarWarsBattlefrontII is coming this year. Get your first look on April 15 at 2:30PM ET/11:30AM PT. Learn more: https://t.co/orUCPwoO4l pic.twitter.com/fAKY4hhR1u — EAStarWars (@EAStarWars) 29. März 2017

Star Wars Battlefront 2 – was wir bisher wissen

Star Wars Battefront 2 soll im Vergleich zu seinem Vorgänger deutlich umfangreicher werden und auch eine Einzelspieler-Kampagne beinhalten, sowie Inhalte aus Star Wars Episode 7: The Force Awakens und Episode 8: The Last Jedi mit einbeziehen- soviel ist zu diesem Zeitpunkt bekannt. EA nahm sich auch in der Vergangenheit Star Wars Celebrations zum Anlass, neue Titel oder DLC’s, wie etwa Rougue One: Scarif, offiziell anzukündigen und neues Material zu zeigen. Die Star Wars Celebration in Orlando war bereits der Ort, an dem Star Wars Battlefront zum ersten Mal von EA gezeigt wurde. Eine gewissen Tradition ist also bereits zu erkennen.

Wir halten euch natürlich auf dem Laufenden, was am 15. April in Orlando verkündet und gezeigt wird. Star Wars Battlefront 2 erscheint für PC, PlayStation 4 und XBox One